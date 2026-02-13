Casi el 70% de agencias alerta de un impacto negativo en sus ingresos por la crisis ferroviaria, según CEAV

Casi el 70% de las agencias de viajes ha experimentado una afección negativa en su facturación como consecuencia de la crisis ferroviaria actual en España, según una encuesta de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) a sus firmas asociadas.

En concreto, el 33,6% de las encuestadas afirma que el impacto negativo ya supera el 10% de sus ingresos, mientras que un 16,4% lo sitúa entre el 5% y el 10%. Además, el 18,5% apunta a una alteración leve (inferior al 5%).

No obstante, el 16,4% considera que la situación no ha tenido un efecto apreciable, en tanto que el 15,1% cree que aún es pronto para cuantificarlo.

Sobre el ámbito en el que se está notando principalmente este impacto, las agencias señalan, en primer lugar, la pérdida de confianza en el tren como medio de transporte, la menor venta de productos con componentes ferroviarios y el aumento del tiempo y del coste de gestión --reubicaciones, reclamaciones o atención al cliente--.

También indican que perciben algunas cancelaciones de viajes ya vendidos y que existen cambios en el transporte que han generado sobrecostes no repercutibles en el cliente.

A la pregunta sobre qué consecuencias económicas prevén para su agencia a corto plazo si la situación se mantiene, el 18,5% afirma que ninguna relevante, el 28,8% espera una ligera reducción de ingresos, el 29,5% una reducción moderada, el 20,5% una reducción importante, y el 2,7% considera que existe un riesgo serio para la viabilidad de su agencia.

Por otro lado, el corporativo es el tipo de viaje más señalado por las agencias como el que se está viendo afectado, seguido de cerca por le vacacional. A continuación, las encuestadas citan casi a la par grupos y mice, por delante del receptivo.

A la hora de valorar los datos de la encuesta, para el vicepresidente ejecutivo de CEAV, José Manuel Lastra, confirman que "la situación ferroviaria ya no es solo un problema de movilidad, sino un problema económico que está afectando directamente al trabajo diario de las agencias de viajes y a la confianza del viajero".