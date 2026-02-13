Bruna Lucadamo revela el consejo de su madre, Aitana Sánchez-Gijón, en su incipiente carrera de actriz

Bruna Lucadamo compartió su entusiasmo al participar por primera vez en el Festival de Cine de Málaga, donde la película en la que debuta como actriz, 'Pioneras', formará parte de la programación. Según consignó el medio que reportó su testimonio, Bruna describió la experiencia como un sueño y resaltó el apoyo de su entorno durante un rodaje que presentó varios desafíos, incluidos días de lluvia y temperaturas frías. La joven, de 22 años, señaló que la unión del equipo fue clave para superar las dificultades y que la energía positiva predominaba aun en las jornadas más exigentes. En ese contexto, presentó como noticia principal su salto del ámbito musical a la interpretación, camino que la lleva a seguir la huella de su madre, la actriz Aitana Sánchez-Gijón.

De acuerdo con el medio, Bruna Lucadamo, hija de la actriz Aitana Sánchez-Gijón y del escultor argentino Papin Lucadamo, enfrenta este nuevo reto profesional poco tiempo después de haberse inclinado inicialmente por la música. El debut en la pantalla grande se produce con 'Pioneras', película dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz. Durante la presentación de la 29ª edición del festival malagueño, la joven artista expresó: "Esto yo no me lo creo. Tengo unas ganas que me muero. Pero yo ya me siento en el festival aquí, poder presentar un trabajo tan bonito para mí es un orgullo", palabras recogidas en la cobertura original.

El medio recogió también las declaraciones de Bruna sobre el proceso de rodaje, al que describió como exigente por las condiciones climáticas y el esfuerzo físico, pero que vivió siempre animada por la ilusión y el apoyo de sus compañeras. "El proceso creativo y de rodaje para mí ha sido un sueño. Un equipo súper unido, todo a favor aun con lluvias, exteriores, ropa fresca, momentos muy duros de rodaje... pero siempre con mucha ilusión", afirmó Bruna durante el evento. Relató que rodaron a distintas horas y bajo diversas adversidades, pero que el ánimo del grupo se mantuvo firme, y halló en 'Pioneras' una segunda familia.

Según informó la misma fuente, la decisión de dedicarse plenamente a la actuación contó con la comprensión de su madre, Aitana Sánchez-Gijón. Bruna señaló que ambas experimentan la relación artista-madre desde una perspectiva de compañerismo, debido a la convivencia y la trayectoria que comparten en el mundo del arte. “Para ella es un orgullo. Lo vivimos como, aparte de madre e hija, como compañeras, ¿sabes? Y como vivimos juntas también, sentir desde la trayectoria que ella tiene verme empezar tan joven como que le da ternura, incluso se identifica conmigo”, relató Bruna.

En cuanto al consejo que le brindó Aitana Sánchez-Gijón para sus primeros pasos en cine, Bruna compartió con la prensa: “Disfrútalo, pásatelo bien y ya está, y ya está”. De acuerdo con el medio, la joven actriz resaltó que su madre siempre la anima a elegir su propio camino, “Ella aboga mucho por dejarme hacer mi camino, no es muy de aconsejarme, de 'haz esto o lo otro', sí, me acompaña, me quiere y me deja ser”, aseguró Bruna Lucadamo.

El medio también recordó que los padres de Bruna, Aitana Sánchez-Gijón y Papin Lucadamo, se separaron en 2020 tras dos décadas de relación. Esta experiencia forma parte del trasfondo familiar sobre el que Bruna construye su carrera artística, mezclando referencias de la escena teatral y cinematográfica con la influencia de su padre en el ámbito de la escultura.

Finalmente, el debut de Bruna Lucadamo en la 29ª edición del Festival de Cine de Málaga representa no solo el inicio de su recorrido como actriz, sino también un momento destacado para la familia Sánchez-Gijón–Lucadamo, descrito por la joven como un motivo de ilusión y orgullo compartido, según relató la fuente original.