La decisión de la Casa Blanca de revertir la legislación que calificaba ciertos gases industriales como un riesgo para la seguridad pública ha sido presentada como una corrección de medidas que, de acuerdo con las declaraciones del presidente Donald Trump, llevaron a un fuerte incremento en los costos de producción y precio final de los automóviles en Estados Unidos. Según reportó el medio que dio a conocer la noticia, Trump explicó que esta política, en vigor desde 2009 bajo la presidencia de Barack Obama, había originado “graves daños” al sector automotriz y beneficiaba a la competencia extranjera.

El mandatario anunció la revocación de esta ley en una comparecencia ante la prensa y cuestionó los motivos originales detrás de la normativa ambiental, asegurando que no guardaba relación con la protección de la salud de la población. Tal como consignó la fuente, Trump manifestó que “todo esto fue una estafa”, y defendió el uso de combustibles fósiles como una forma que, en su decir, “ha salvado millones de vidas y sacado a miles de millones de personas de la pobreza en todo el mundo”. Argumentó que la normativa revocada tenía impacto directo sobre los precios para los consumidores y sobre el empleo en la industria.

La legislación anulada permitía que el Ejecutivo federal impusiera restricciones sobre la emisión de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y otros tres gases asociados al efecto invernadero. Esa regulación habilitó desde su aprobación la supervisión de industrias como la automotriz, las refinerías y las plantas manufactureras bajo criterios ambientales más exigentes.

Este cambio normativo se suma a otras acciones en el mismo sentido adoptadas por la administración de Trump, según detalló la misma fuente. Entre ellas se cuenta la salida oficial del Acuerdo de París, pacto ratificado por más de 180 países para limitar el calentamiento global, y la autorización de políticas para promover la producción nacional de petróleo crudo, gas natural, uranio y carbón, en contraposición a las iniciativas para la transición energética.

El gobierno estadounidense también fijó como objetivo abandonar su participación en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la estructura global creada a principios de la década de 1990 para coordinar la respuesta internacional frente al calentamiento del planeta.

Mediante estas decisiones, la Casa Blanca expresó un rechazo a las restricciones ambientales impuestas en años previos, justificando sus acciones en la defensa de los intereses económicos y laborales de los ciudadanos estadounidenses. A juicio de la administración, las normas ambientales comprometían la competitividad de la industria y forzaban sobrecostos a los consumidores sin aportar mejoras claras en la calidad del aire o la salud pública.

La posición de la Casa Blanca, según publicó la fuente original, implica una distancia marcada frente al consenso de la comunidad científica internacional y a los compromisos que varios Estados han adquirido para reducir las emisiones contaminantes. Estados Unidos, que forma parte de los principales responsables mundiales de gases de efecto invernadero, contempla ahora facilitar el desarrollo de sectores energéticos tradicionales como respuesta estratégica a la globalización y la competencia internacional.

El respaldo de Trump a los combustibles fósiles se manifestó en reiteradas declaraciones, en las que resaltó el papel de estas fuentes de energía en el progreso económico global, removiendo trabas regulatorias presentadas como excesivas y contraproducentes para los trabajadores manufactureros estadounidenses. La administración vinculó la nueva orientación con la creación de empleo y el fortalecimiento de la industria básica, mientras desestimó la importancia de las medidas para enfrentar el cambio climático impulsadas en gestiones anteriores.

La decisión de revertir la consideración de ciertos gases industriales como una amenaza para la seguridad colectiva representa un giro en la política ambiental estadounidense, al tiempo que profundiza el distanciamiento del país respecto de marcos internacionales en materia de cambio climático, como señalaron diversas publicaciones especializadas y la cobertura difundida por la fuente referida. Con este marco político, la administración Trump consolidó su apuesta por una estrategia donde la flexibilidad regulatoria y el estímulo a los carburantes fósiles prevalecen sobre los compromisos globales orientados a limitar el calentamiento de la atmósfera terrestre.