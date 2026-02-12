Transportes activa 541 quitanieves y 110.065 toneladas de fundentes en el noroeste peninsular ante 'Oriana'

La llegada del fuerte temporal causado por la borrasca 'Oriana' ha llevado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a subrayar la necesidad de extremar la precaución en las carreteras del noroeste de España, especialmente en Asturias, Cantabria y Castilla y León, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso por nevadas de nivel naranja para los días 13 y 14 de febrero. Según consignó el medio, esta alerta implica un riesgo relevante por acumulaciones de nieve que pueden dificultar gravemente la circulación y provocar incidencias en la movilidad regional.

El dispositivo especial que desplegó el gobierno, según informó Transportes, contempla la activación de un total de 541 máquinas quitanieves y el suministro de 110.065 toneladas de fundentes, a fin de facilitar la viabilidad de los principales ejes viales ante el avance del temporal. Esta medida tiene como objetivo minimizar el impacto de la nieve en las redes de comunicación terrestre en las zonas afectadas por la borrasca 'Oriana', que arribará al territorio nacional en la fecha indicada por la AEMET.

De acuerdo con la información trasladada por el Ministerio de Transportes, el boletín emitido por la AEMET advierte sobre la alta probabilidad de precipitaciones en forma de nieve de intensidad significativa en las tres comunidades autónomas. Estas condiciones meteorológicas adversas pueden provocar acumulaciones importantes sobre el asfalto y generar riesgos como la pérdida de adherencia, deslizamientos y obstrucción de la visibilidad en diversos tramos de carreteras y autopistas.

El operativo dispuesto por Transportes incluye el despliegue estratégico de los equipos quitanieves en puntos considerados críticos, así como el almacenamiento preventivo y distribución de fundentes, sustancias químicas diseñadas para evitar la formación de placas de hielo y facilitar el deshielo de la nieve acumulada. Según publicó el Ministerio, los trabajos de limpieza y mantenimiento de las vías comenzarán de manera preventiva en función de la evolución de la borrasca y se mantendrán activos mientras persista el riesgo de nevadas.

El medio detalló que el gobierno insiste en la necesidad de consultar la información acerca del estado de las carreteras y las recomendaciones de circulación a través de los canales oficiales del Ministerio de Transportes (@transportesgob en la plataforma ‘X’), de la Dirección General de Tráfico (@DGTes en ‘X’ y mediante el enlace http://infocar.dgt.es/etraffic/), y de la propia Agencia Estatal de Meteorología (@AEMET_Esp en ‘X’ o en la web http://meteoruta.aemet.es/p_index.html). De este modo, las autoridades buscan facilitar el acceso a datos actualizados sobre la situación real en el territorio y las posibles restricciones o desvíos viales ante condiciones meteorológicas que pudieran cambiar de forma repentina.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible reiteró, según declaró el medio, un llamado a la prudencia a todos los conductores y ciudadanos que deban desplazarse por las carreteras del noroeste durante el fin de semana afectado por la borrasca ‘Oriana’. Las entidades involucradas en la gestión de la emergencia insisten en la importancia de preparar los desplazamientos con antelación, portar cadenas u otros dispositivos de seguridad para vehículos, evitar trayectos innecesarios y seguir las instrucciones de los servicios oficiales de información antes y durante el viaje.

La activación de recursos humanos y técnicos ante la amenaza de nevadas severas forma parte de los protocolos de actuación que implementa el gobierno español en colaboración con las distintas comunidades autónomas, la AEMET y la Dirección General de Tráfico. Este enfoque coordinado tiene como fin garantizar la seguridad de la ciudadanía y reducir al mínimo los posibles efectos negativos que suele traer consigo la irrupción de fenómenos meteorológicos como la borrasca ‘Oriana’.