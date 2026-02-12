SoftBank quintuplicó su beneficio gracias a OpenAI en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal

Las plusvalías generadas a través de los fondos Vision de SoftBank, especialmente en el caso del SVF2 y su exposición a OpenAI, contribuyeron de manera decisiva al avance financiero del grupo japonés en los primeros nueve meses de su año fiscal 2025. Según detalló el medio fuente, el conglomerado japonés SoftBank Group alcanzó un beneficio neto atribuido de 3,17 billones de yenes, equivalentes a 17.380 millones de euros, de abril a diciembre de 2025. Este resultado representó un incremento del 399% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado principalmente por las plusvalías obtenidas de su participación en la empresa de inteligencia artificial OpenAI.

El medio original informó que la cifra de negocio neta de la compañía, encabezada por Masayoshi Son, sumó 5,72 billones de yenes, o 31.360 millones de euros, entre abril y diciembre de 2025. Este dato significó un aumento del 7,9% respecto al resultado registrado en el mismo tramo del año fiscal previo. SoftBank, que actúa como conglomerado inversor con un peso relevante en el ámbito tecnológico, notificó resultados especialmente favorables por sus inversiones en compañías del ecosistema liderado por la inteligencia artificial.

De acuerdo con la fuente, en el citado periodo el grupo anotó plusvalías de 4,22 billones de yenes (23.130 millones de euros) provenientes de inversiones, lo que supuso un crecimiento del 94,5% si se compara con los registros de abril a diciembre de 2024. No obstante, las ganancias generadas por inversiones en las empresas holding bajo la propiedad del grupo se contrajeron en un 92%, quedando en 163.378 millones de yenes, equivalentes a 896 millones de euros.

Dentro del desempeño global de inversiones, destaca el papel de los fondos Vision —instrumentos encargados de canalizar capital hacia firmas tecnológicas—, que lograron plusvalías de 3,59 billones de yenes, lo que equivale a 19.680 millones de euros y supone una mejora del 7,8%. El medio fuente subrayó que la relevancia de las inversiones del fondo SVF2 se reflejó principalmente en las ganancias relacionadas con OpenAI, que alcanzaron los 2,53 billones de yenes (13.870 millones de euros) en los nueve meses evaluados.

En el análisis trimestral, el tercer trimestre fiscal de la empresa, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2025, SoftBank registró un resultado neto atribuido de 248.587 millones de yenes, es decir, 1.363 millones de euros. Este dato contrasta con las pérdidas informadas en el mismo periodo del ejercicio anterior, que sumaron 369.165 millones de yenes, o 2.024 millones de euros, según consignó la fuente. Durante dicho trimestre, las inversiones del grupo reportaron plusvalías por 293.679 millones de yenes (1.610 millones de euros), en oposición a las minusvalías de 481.004 millones de yenes (2.637 millones de euros) obtenidas entre octubre y diciembre de 2024.

En cuanto a los ingresos netos de SoftBank durante el tercer trimestre fiscal, la compañía reportó un total de 1,98 billones de yenes, equivalentes a 10.850 millones de euros. Esto representó una variación del 8,2% al alza frente al mismo intervalo del año fiscal precedente.

La evolución de los resultados presentados por SoftBank para este periodo fiscal refleja la influencia de las tendencias tecnológicas globales y la valoración de empresas de inteligencia artificial como OpenAI. El conglomerado japonés mostró un fortalecimiento en los rendimientos provenientes de inversiones estratégicas, lo que se tradujo en un incremento significativo de su beneficio neto en comparación con ejercicios anteriores, conforme reportó el medio fuente.