Militares, blogueros y políticos rusos rechazan el bloqueo de Telegram

Moscú, 12 feb (EFE).- La ralentización de la red de mensajería Telegram en Rusia ha desatado una ola de críticas de militares, blogueros y políticos, que alertan sobre las graves consecuencias de su bloqueo, sobre todo en el frente de batalla.

"¿Quién está ralentizando Telegram? Váyanse al frente. Allá los muchachos derraman su sangre y esa es la única vía de comunicación con sus familiares y allegados. ¿Qué hacéis, idiotas?", clamó en plena Duma -Cámara de diputados- Serguéi Mirónov, líder del partido socialdemócrata Rusia Justa.

Su formación presentó, junto al Partido Comunista de Rusia, una moción para estudiar las medidas contra Telegram que fue rechazada por el partido de Kremlin, Rusia Unida, y el ultranacionalista Partido Liberal Democrático de Rusia.

"La muerte de cada soldado por esta ralentización pesará sobre vuestra conciencia", añadió Mirónov, al llamar "canallas" a quienes apoyan el bloqueo de la red.

No conforme con ello, presentó este jueves al Consejo de Seguridad de Rusia una petición oficial para que se estudie cuán oportunas son las restricciones impuestas a la red de mensajería por el regulador ruso de las comunicaciones Roscomnadzor.

"Esta decisión ha despertado una reacción extremadamente negativa en la sociedad, ya que puede amenazar a la seguridad de los ciudadanos de nuestro país", señaló, al citar declaraciones del gobernador de la región fronteriza de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, según cual, esta medida puede afectar el nivel de información de la población ante eventuales ataques ucranianos.

También defendió que en Telegram se ha conformado "un potente bloque patriótico informativo de corresponsales militares, voluntarios y personas que apoyan" la guerra en Ucrania y cuya opinión es escuchada no solo en Rusia sino en los países exsoviéticos.

Vladímir Pliákin, diputado de Gente Nueva, denunció que las medidas contra Telegram echan por tierra los esfuerzos del Estado para establecer contacto con los jóvenes rusos y califico de "hipócritas" a quienes abogan por el diálogo generacional, pero "cortan de tajo" esta posibilidad.

Incluso Yekaterina Mizúlina, la censora de internet en Rusia, llamó a "no perder una herramienta tan necesaria para promover las posiciones prorrusas".

Todas estas críticas se producen cuando este mismo jueves la red de mensajería instantánea WhatsApp, que tiene más de 100 millones de usuarios en Rusia, denunciaba también el intento de las autoridades del país de bloquearle totalmente para abrirle paso a MAX, una aplicación rusa similar.

Por su parte, el canal de Telegram 'Dva Maiora' (Dos mayores) llamó a enviar al frente de batalla "a la dirección de Roscomnadzor y los diputados que desconocen cómo se llevan a cabo las comunicaciones en la zona de combate".

El corresponsal de guerra Alexandr Sladkov lamentó que el Ejército ruso "ha recibido un doble golpe", primero el bloqueo de las terminales Starlink de Elon Musk y ahora "el fuego amigo" de Roscomnadzor.

El proyecto 'lpr1', que se especializa en el monitoreo de ataques de drones ucranianos, publicó el video de un soldado ruso que afirma que "resulta muy difícil trabajar cuando allá arriba prima una completa estupidez".

El militar, que cubre su rostro con un antifaz, acusó a las autoridades rusas de no haber sido capaces de crear una alternativa a Telegram y que el servicio MAX, propuesto como variante, no permite abrir canales de alarmas pese a que llevan tres meses solicitándolo.

"El resultado es el fallo de la comunicación entre todos. Y la muerte de combatientes", dijo.

El eventual bloqueo de Telegram ya comienza a preocupar también a otros sectores de la sociedad rusa más alejados de la política.

Según el periódico ruso RBC, eso podría afectar el trabajo de los desarrolladores de aplicaciones móviles rusos, fundamentalmente en Android, mientras que el sector turístico ruso informa sobre graves problemas entre operadores y agentes turísticos y los clientes, debido a la información que antes se transmitía en segundos, ahora puede demorar horas en llegar.

Según el vicepresidente de la Asociación rusa de Turoperadores ATOR, Artur Murdanián, cuyas declaraciones fueron citadas por el portal especializado Tourprom, la caída de Telegram afectará también la eficacia de los viajes de trabajo y limitará a los turistas extranjeros, que no pueden suscribirse al MAX.

Ello provocará, alertó, una caída de entre un 20 y un 30 % del flujo de visitantes extranjeros a Rusia, que ya de por sí está por debajo de los niveles deseados. EFE