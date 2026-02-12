Lucas Eguibar se queda en cuartos del snowboard cross de Milán-Cortina

Cuando el jurado de la prueba de snowboard cross de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo descalificó a Nathan Mare por una maniobra polémica, Lucas Eguibar ya no tenía opciones de continuar en la competición. Según informó la agencia Europa Press, el campeón mundial de 2021 cayó eliminado en los cuartos de final después de sufrir una caída derivada del cruce de trayectorias con el estadounidense, quien perdió temporalmente el control de su tabla e impactó al deportista español. Aunque la descalificación posterior de Mare brindó cierto reconocimiento a la reclamación de Eguibar, el resultado no se modificó y el pase a semifinales se le escapó al 'rider' vasco en su cuarta participación olímpica.

Tal como publicó Europa Press, la ronda clasificatoria auguraba un desempeño sólido de Eguibar, quien registró el duodécimo mejor tiempo tras una única bajada cronometrada, con un registro de 1:08.97. El deportista de San Sebastián mostró confianza en el circuito, que desde la previa describió como relativamente breve, y la primera eliminatoria de octavos de final le deparó un desafío adicional: enfrentarse a su compatriota Álvaro Romero, debutante en estos Juegos, junto al francés Loan Bozzolo —actual subcampeón del mundo— y el australiano Adam Lambert, líder de la Copa del Mundo.

La coincidencia en tiempos clasificatorios de ambos españoles emparejó a Eguibar y Romero en una manga eliminatoria especialmente compleja. En esa ronda inicial, Eguibar aprovechó una salida eficaz para situarse en la cabeza del grupo, caminando junto a Bozzolo, lo que le permitió obtener con solvencia un lugar en los cuartos de final. Por su parte, Romero notó la presión de su primera cita olímpica; tuvo que ejecutar una segunda bajada tras ser descalificado en la primera, y finalmente no logró avanzar más allá de los octavos, finalizando en tercera posición de su serie, por delante del australiano Lambert.

En los cuartos de final, la composición de adversarios volvió a marcar la dificultad para Eguibar, según detalló Europa Press. Bozzolo repitió como rival en la serie, acompañado en esta ocasión por Jonas Chollet, promesa suiza de 17 años, oro olímpico juvenil en 2024, y por Nathan Mare, estadounidense de 21 años. La salida de Eguibar no resultó tan favorable como en la ronda anterior y rápidamente quedó relegado al tercer puesto, superado por los franceses. A pesar de ello, el donostiarra supo mantener la calma y trabajó su remontada progresando hasta igualar a los primeros.

En ese tramo, Eguibar logró colocarse junto a sus principales oponentes, pero una maniobra de Mare le cerró el paso: el estadounidense perdió parcialmente el control tras cruzarse con la tabla e impactó en la trazada del español, que concluyó su participación cayendo al suelo, conforme lo relató Europa Press. Mare cruzó la meta en primer lugar, pero el incidente provocó su inmediata descalificación. De ese modo, el paso a las semifinales fue para Bozzolo, quien había finalizado tercero, y Jonas Chollet. El propio Eguibar se mostró contrariado por la situación, sin encontrar consuelo en la sanción posterior a su rival, ya que el reglamento no permitía su reinstalación en la competición.

El desenlace de la prueba continuó con la disputa por las medallas. Alessandro Haemmerle, de Austria, protagonizó una recuperación para reeditar su oro olímpico obtenido en Pekín 2022, imponiéndose por un reducido margen sobre el suizo Eliot Grondin, que repitió la medalla de plata lograda precisamente hace dos años. El tercer escalón del podio fue ocupado por el austriaco Jakob Dusek, quien en 2023 se había proclamado campeón del mundo. Jonas Chollet, a pesar de liderar la manga decisiva durante gran parte del recorrido, concluyó en la cuarta posición.

Europa Press señaló que Eguibar volvía a quedarse a las puertas de las rondas finales en una prueba olímpica, mientras que Romero, aunque eliminado en octavos, sumó experiencia en su estreno en esta competencia internacional. El circuito escogido para la competición, que ya había sido tema de discusión entre los participantes por su longitud, volvió a demostrar que los márgenes entre los mejores riders del mundo pueden resultar mínimos y cualquier incidente resulta decisivo.

Con estos resultados, el snowboard cross de Milán-Cortina ratificó la intensa competitividad entre favoritos, el impacto de decisiones de los jueces y la dificultad de consolidarse en la élite ante los habituales incidentes de pista. La eliminación de un campeón del mundo como Eguibar y el relevo generacional apuntado por la actuación de jóvenes como Chollet definieron una jornada marcada por la incertidumbre hasta la última bajada, según concluyó Europa Press en su cobertura de la cita olímpica.