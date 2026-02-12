La primera ministra de Letonia sobrevive a su sexta moción de censura desde septiembre de 2023

El diputado del partido de gobierno Nueva Unidad, Gatis Liepins, señaló que la más reciente moción de censura contra la primera ministra de Letonia, Evika Silina, representa un nuevo intento de la oposición para ganar notoriedad, ironizando sobre la posibilidad de que sigan presentando iniciativas similares de manera frecuente. Utilizó datos de las agencias internacionales para defender la gestión gubernamental, especialmente en la esfera económica, y destacó que, a juicio del oficialismo, Letonia ha alcanzado avances importantes al margen de los cuestionamientos opositores. Según informó el portal Delfi, este jueves se rechazó la sexta moción de censura contra la jefa de Gobierno letona en menos de un año.

Silina permaneció al frente del Ejecutivo tras un debate parlamentario en el que la propuesta fue promovida por el partido derechista Letonia Primero. Esta formación impulsó la medida cuestionando las políticas migratorias y el escaso crecimiento económico del país. La votación concluyó con el apoyo de 39 diputados a favor de la destitución, frente a los 48 votos de la coalición de gobierno, lo que permitió a Silina retener el cargo. De acuerdo con Delfi, se trató de una nueva confrontación en el Parlamento letonio que vuelve a poner sobre la mesa las diferencias sobre asuntos económicos, migratorios y la proyección del Ejecutivo antes de las próximas elecciones legislativas, convocadas para octubre de este año.

El líder de la oposición, Edgars Tavars, representante del partido Lista Unida, explicó ante la cámara legislativa las razones para respaldar la destitución de la primera ministra. Tavars criticó la gestión de Silina en el ámbito educativo e hizo hincapié en la problemática de los precios elevados de la energía. Además, denunció lo que describió como un "caos absoluto" en la política exterior de Letonia, con argumentos que buscaron resaltar una presunta falta de rumbo y coordinación en ese frente. Tales planteamientos fueron esenciales para intentar sumar apoyos en el Parlamento, aunque no lograron alterar la mayoría oficialista.

Por su parte, el legislador oficialista Liepins subrayó el desempeño favorable del actual Ejecutivo en materia económica, y defendió su gestión frente a lo que consideró argumentos poco sólidos para la remoción de la primera ministra. Según consignó Delfi, Liepins dejó entrever que la presentación de mociones de censura por parte de la oposición se ha convertido en una dinámica recurrente desde septiembre de 2023, cuando Silina asumió el liderazgo del gobierno. Desde ese momento, esta ha sido la sexta moción registrada contra su mandato, ninguna de las cuales ha prosperado.

Según publicó el portal Delfi, la tensión entre los bloques parlamentarios se intensifica en un año marcado por la cercanía de las elecciones legislativas, lo que incrementa la disputa por la conducción del país y el debate sobre las prioridades nacionales. Los argumentos expuestos por los promotores de la moción incluyen también inquietudes sobre la eficacia de las políticas implementadas para gestionar los flujos migratorios, una preocupación presente en varios sectores del arco político letonio.

El rechazo de la moción preserva la estabilidad de la coalición oficialista, que mantiene el control de 48 escaños en el Parlamento y refuerza la posición de Evika Silina mientras se aproximan los comicios de octubre. El contexto político letón se mantiene marcado por la beligerancia entre el oficialismo y una oposición dividida pero persistente en sus cuestionamientos, en tanto la agenda pública se focaliza en asuntos económicos, energéticos y migratorios, así como en la política exterior.