La novena borrasca de 2026, 'Oriana', llega mañana y dejará viento, olas, lluvias abundantes y nieve en cotas bajas

Entre el 30 de diciembre de 2025 y el 8 de febrero, se han acumulado cerca de 220 litros por metro cuadrado de precipitaciones, de acuerdo con los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este registro corresponde a uno de los inviernos con mayor acumulación de agua de los últimos años y se contextualiza en la llegada de la borrasca 'Oriana', la novena en lo que va de 2026, que impactará el país desde el viernes, según informó la AEMET a través de un comunicado en la red social X.

La agencia estatal advirtió que 'Oriana' generará condiciones atmosféricas adversas con vientos intensos, oleaje fuerte, lluvias abundantes y caída de nieve en cotas inusualmente bajas, condiciones que persistirán hasta el sábado. En su mensaje, la AEMET subrayó: “Nombrada la borrasca ‘Oriana’. El viernes y sábado provocará rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas. ‘Oriana’ puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre”.

Según publicó la AEMET, la temporada de borrascas activas que ha afectado al país desde finales de 2025 se ha caracterizado por una sucesión de fenómenos meteorológicos con un impacto notable en la actividad diaria, las infraestructuras y el sector agrícola. La llegada de la novena borrasca consecutiva mantiene a las autoridades en alerta y ha llevado a reforzar los protocolos de seguridad en las zonas más expuestas a vientos y precipitaciones intensas.

El organismo meteorológico detalló que la combinación de fuertes rachas de viento y oleaje elevado supondrá riesgos para la navegación y las actividades pesqueras, mientras que la cantidad de lluvia acumulada podría derivar en crecidas de ríos y posibles inundaciones urbanas o rurales. La nieve, prevista en cotas bajas inusuales para esta época, amenaza con afectar la movilidad y el normal desarrollo de actividades en áreas habitualmente libres de estos episodios durante la temporada invernal, reportó la AEMET.

Las previsiones destacan que, aunque 'Oriana' podría ser la última borrasca significativa de la serie invernal que comenzó a finales de 2025, la excepcionalidad de la situación ha obligado a los responsables meteorológicos a mantener el seguimiento continuo sobre la evolución del sistema. Las autoridades han aconsejado a la población extremar precauciones, sobre todo en zonas con alta exposición al viento, países costeros bajo alerta de mar adverso y áreas de montaña proclives a nevadas.

El informe de la AEMET señaló que la sucesión de estos fenómenos ha supuesto un aumento considerable del volumen de agua almacenada en embalses y acuíferos, lo que podría tener efectos beneficiosos a largo plazo en la disponibilidad hídrica, aunque también plantea desafíos inmediatos en materia de gestión de riesgos para la seguridad ciudadana. Los registros de los casi 220 litros por metro cuadrado convierten a este periodo en uno de los inviernos más húmedos de los últimos tiempos, hecho que la AEMET califica de excepcionalidad.

La agencia añadió que continuará actualizando la información sobre la evolución de la borrasca 'Oriana' a través de sus canales oficiales, proporcionando recomendaciones y avisos en tiempo real. La vigilancia se mantiene especialmente en áreas donde se espera que el impacto del temporal sea más severo.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la ciudadanía seguir las indicaciones de protección civil y evitar situaciones de riesgo en exteriores, así como informar a los servicios de emergencia ante la detección de incidentes relacionados con el temporal. Según destacó la AEMET, el seguimiento de estas recomendaciones resultará fundamental para reducir el número de incidencias y preservar la seguridad en el contexto de esta situación climática excepcional.