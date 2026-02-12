Agencias

La lluvia mantiene un total de 13 carreteras restringidas en León, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria

La cadena de borrascas que asolan desde hace días a la Comunidad han provocado que un total de 13 carreteras, todas ellas de la red secundaria, estén cortadas al tráfico por inundación en las provincias de León, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria.

La más afectada es la provincia leonesa, que tiene cerca de la mitad de las vías en nivel negro. Así, están cortadas la LE-6454 en Castillo de las Piedras, LE-5229 en Hornija, LE-114 en La Nora del Río, LE-5503 en Las Omanas y la LE-5705 en Villamartín de Don Sancho.

En Salamanca hay tres vías en nivel negro: DSA-106, en Arapiles, CV-BE-2 en Candelario y DSA-522 en Vega de Tirados. En Soria también hay otras tres carreteras cortadas por inundación que son la SO-P-2416 en Burgomillodo; SO-P-4009 en Langa de Duero y SO-P-6103 en Vilviestre de los Nabos.

Por último, en Palencia está cortada la PP-9832 en Perales y en Segovia la SG-V-2416 en Burgomillodo.

