La gestora estadounidense Nuveen compra la británica Schroders por 11.370 millones

La gestora de activos estadounidense Nuveen ha anunciado un acuerdo para adquirir Schroders a cambio de unos 9.900 millones de libras esterlinas (10.370 millones de euros) en una transacción recomendada por el consejo de administración de la británica que creará una de las mayores firmas globales de gestión de activos activa, con casi 2,5 billones de dólares (2,1 billones de euros) en activos bajo gestión.

Según los términos de la transacción, que pone fin a más de 200 años de independencia de la firma del Reino Unido, fundada en 1804, cada accionista de Schroders tendrá derecho a recibir una contraprestación en efectivo de 5,90 libras esterlinas por acción al cierre de la operación, lo que supondría unos 9.500 millones de libras esterlinas (10.910 millones de euros).

Además, los accionistas de Schroders tendrán derecho a recibir y retener dividendos por importe de hasta 22 peniques por cada acción de la firma británica antes de la finalización de la operación, lo que, sumado a la contraprestación en efectivo, valora la totalidad del capital social emitido y por emitir de Schroders en 9.900 millones de libras esterlinas.

De este modo, la contraprestación en efectivo de 5,90 libras representa una prima del 29% sobre el precio de cierre ayer de las acciones de Schroders. En la sesión de este jueves, los títulos de la firma británica se revalorizan un 28,67%.

El grupo combinado operará con una escala y capacidades significativas en los centros financieros más grandes del mundo, con presencia en más de 40 mercados en total y más de 3.100 profesionales.

"En un panorama competitivo donde la escala puede generar beneficios, vemos en Nuveen un socio que comparte nuestros valores, respeta la cultura que hemos construido y creará oportunidades emocionantes para nuestros clientes y empleados", afirmó Richard Oldfield, consejero delegado del Grupo Schroders.

Se espera que, durante al menos 12 meses tras la finalización de la transacción, Schroders continúe operando como una empresa independiente dentro del grupo Nuveen y bajo la dirección como CEO de Richard Oldfield, quien reportará a William Huffman, consejero delegado de Nuveen.

Además, en reconocimiento a la posición de Schroders como institución financiera de referencia con una sólida trayectoria y una marca sólida, Nuveen prevé que Londres sea la sede fuera de Estados Unidos y la oficina más grande del grupo combinado.

La adquisición ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Nuveen y Schroders, y el consejo de la británica recomienda por unanimidad a los accionistas de Schroders que la aprueben.

Se espera que la transacción se cierre durante el cuarto trimestre de 2026, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, incluida la aprobación de los accionistas de Schroders y de las autoridades reguladoras y antimonopolio pertinentes.

"Esta transacción busca generar nuevas oportunidades de crecimiento para inversores patrimoniales e institucionales de todo el mundo, otorgando a nuestra plataforma líder y diferenciada de inversión pública-privada una presencia global más amplia", defendió William Huffman, consejero delegado de Nuveen.