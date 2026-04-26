Kutxabank y BBVA lideran la banca española en solidez y rendimiento en 2025, según Álvarez & Marsal

La firma de servicios profesionales y consultoría Alvarez & Marsal (A&M) ha reconocido a BBVA --en la gran banca-- y a Kutxabanlk --en la banca mediana-- como las firmas del sector que mejor desempeño han tenido en el pasado ejercicio.

En este sentido, la compañía ha analizado el desarrollo de los diez principales bancos españoles en 2025 --Caixabank, BBVA, Santander, Sabadell, Bankinter, Abanca, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y Cajamar-- en materia de ingresos, eficiencia, riesgo, rentabilidad y solvencia, evaluando cada entidad a partir de los parámetros específicos de cada una de estas áreas.

Al respecto, la organización ha detallado que en materia ingresos operativos sobre activos, Unicaja es la entidad que más refuerza su posición respecto al año anterior, elevando la ratio en seis puntos básicos respecto al cierre de 2024, hasta situarla en el 2,14%. Pese a ello, es la proporción más baja del sector, que en este segmento lidera Kutxabank, con un coeficiente del 2,93%.

Desde la firma reconocen que el margen de intereses mantiene su tendencia a la baja por el impacto de la caída de los tipos de interés oficiales. Así, esta fuente de ingresos ha sido compensada por una mayor contribución de las comisiones, que han aumentado de un 31% a un 34% su contribución media al resultado operativo de los bancos españoles.

En cuanto a la eficiencia --ratio de costes sobre ingresos--, la banca española anota una ligera mejora, hasta llegar al 39% en diciembre de 2025. Por entidades, solo BBVA, Bankinter, Abanca y Kutxabank mejoran su posición, siendo esta última la que más optimiza la variable, al reducirla en 386 puntos básicos respecto al año anterior.

Además, A&M destaca una mayor productividad a nivel de sucursal en todas las entidades, pero identifica a Santander a la cabeza en volumen de negocio por oficina, seguido de Bankinter.

Sobre los préstamos de cobro dudoso, Kutxabak e Ibercaja se ubican con el porcentaje más bajo en el entorno del 1%, así, también se sitúan como las entidades financieras con las coberturas de morosidad más elevadas, de un 122% y un 98%, respectivamente.

En consecuencia, Kutxabank volvió a ser la entidad que más redujo su coste de riesgo --indicador que mide el gasto o provisiones que realiza un banco por posibles impagos de crédito--, en 16 puntos. La media del sector, tal y como apuntan desde A&M, se desplaza del 0,35% en 2024 al 0,29% en 2025. La más elevada, en cambio, corresponde a Cajamar, y ascienda al 0,55%.

Por otro lado, la consultora también tiene en cuenta la rentabilidad (ROE). En este ámbito, el banco presidido por Carlos Torres documenta la mayor mejora, al elevar el indicador hasta el 27,4%, 233 puntos básicos más. En la otra cara de la moneda, Cajamar vuelve a repetir a la cola con un ROE del 7,7%.

En conjunto, el sector bancario español aumento la rentabilidad hasta el 17%, lo que supone un incremento de 30 puntos básicos respecto al año anterior. Así, los beneficios generados por las diez principales entidades en su negocio doméstico ascendieron a 19.294 millones de euros, un 4,8% más en términos interanuales, tal y como atestiguan desde A&M.

De este modo, la banca española ha logrado mantener rentabilidades superiores al 15% y se sitúa muy por encima de la media europea, que alcanza un ROE del 11%.

Por último, el estudio recoge que la solvencia del sector ha mejorado en casi 50 puntos básicos, situándose en el 13,3% en 2025. Por entidades, Kutxabank es quien más eleva la proporción (+256 puntos básicos), hasta un CET1 --capital de máxima calidad-- del 20%, seguida de Unicaja que lo ubica en el 15,9%.

DESREGULACIÓN, IA Y EL RETO DEL ESG EN 2026

En relación con las clave para 2026, el informe identifica tres grandes tendencias globales que están impactando en la banca española.

Por un lado, destaca el proceso de desregulación iniciado en Estados Unidos (EEUU), seguido por Reino Unido, mientras que en la Unión Europea y otras jurisdicciones aún no se ha materializado.

Así, el director general de la firma en España, Fernando de la Mora, avanzó que la medida repercutiría en una mayor rentabilidad. "La semana pasada se presentaron resultados en EEUU y de los ocho grandes bancos americanos, cinco tienen ROTEs --rendimiento del capital tangible-- por encima del 20%, y eso es gracias a la desregulación", detalló el directivo, quien agregó que la situación europea respecto a las otras geografías genera "desventajas competitivas para negocios globales a corto plazo".

En segundo lugar, el documento subraya la disrupción de la inteligencia artificial (IA), que está transformando la industria y redefiniendo la forma en que las entidades diseñan y operan sus modelos de negocio en distintos niveles, tal y como indican.

La última de las cuestiones radica en el reto de que se el sector sea capaz de compatibilizar las prioridades ESG --medioambiente, impacto social y gobernanza-- a largo plazo, con otras exigencias más inmediatas, como la geopolítica, la seguridad y defensa o la transición energética.