A subasta dos bordados heráldicos reales del siglo XV asociados al Reino de Castilla

París, 26 abr (EFE).- Dos bordados heráldicos del siglo XV asociados al Reino de Castilla se subastarán el próximo 2 de julio en Londres por un valor estimado de entre 200.000 y 300.000 libras esterlinas (entre 230.000 y 345.000 euros al cambio de hoy).

"Son increíblemente raros en el mercado", aseguró a EFE Nette Megens, directora de Artes Decorativas, Europa y Reino Unido de la casa de subastas Bonhams, con sede en París, donde estas piezas que miden 53 centímetros de alto por 38 de ancho han sido expuestas varios días esta semana y la anterior antes de ser trasladadas a Londres.

Los bordados están hechos con hilos de plata y oro y sedas de "gran calidad", explicó Bonhams en un comunicado, y representan un castillo de tres torres con murallas altas.

Ambos tejidos tienen una figura masculina coronando la torre central, que muestra los hombros y la cabeza de un rey "bien afeitado, con una espesa melena leonina adornada con una elaborada corona".

Las cabezas que coronan las torres centrales de ambos bordados podrían corresponder a Juan II de Castilla (1405-1454), padre de Enrique IV (1425-1474).

La asociación, sin ser definitiva, se puede hacer al comparar las piezas con una moneda de la época que contiene un rostro similar en el anverso y el escudo de Castilla en su reverso, según la casa de subastas. Otra posibilidad es que las caras de los dos tejidos sean distintas y, por tanto, muestren dos reyes diferentes.

En la parte inferior de las telas se encuentran varias ventanas, recubiertas de seda negra, y aspilleras. Por otro lado, las murallas y torres están bordadas con hilo de oro tendido y cosido.

Todo ello supone un "vínculo iconográfico directo" con el Reino de Castilla, según la experta, pues en esa zona existía una tradición "muy rica de este tipo de costuras y bordados, proveniente de la influencia morisca en España, lo cual apunta claramente a Castilla como lugar de origen".

La particularidad de estas dos piezas con más de quinientos años de historia es que no contienen símbolos religiosos, elementos comunes en este tipo de obras de finales del siglo XV. "El hecho de que estos sean claramente clasificables como emblemas de un monarca es algo muy diferente y los hace increíblemente inusuales", contó Megens.

Los expertos reconocen que aún quedan muchas preguntas pendientes, como el taller que confeccionó los bordados, que podría encontrarse en la zona de Al-Ándalus, en algún punto cerca de la actual Almería.

Sin embargo, apuntan a que los tejidos tuvieron un uso cortesano en uno de los reinos más importantes de Europa a finales de la Edad Media, como fue el de Castilla. "Quizás se usaran en grandes banquetes, reuniones de la realeza o bodas reales", apuntó Megens.

Su subasta permitirá arrojar más luz sobre el origen de los bordados del Reino de Castilla, aseguró la experta. "Es el momento para que el mundo las observe", afirmó. "El trabajo académico implica intercambiar ideas, y a menudo sucede en el momento de la venta", añadió.

"Son piezas de calidad museística y esperamos que un comprador institucional pueda dedicar más tiempo a una investigación detallada", consideró Megens, quien afirmó que "sería genial que regresaran a España". EFE

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