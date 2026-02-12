La escalada del conflicto en Sudán del Sur la "pagan" los civiles, denuncia el CICR

Yuba, 12 feb (EFE).- Los civiles están "pagando un alto precio" a medida que "el conflicto se intensifica" en Sudán del Sur con la reanudación desde finales de 2025 de los combates entre Ejército y oposición armada, denunció este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a través de un comunicado.

El CICR denunció que la actual escalada es "la más intensa en casi un año", desde que en marzo de 2025 el asalto de una milicia opositora a un cuartel reabriese el conflicto armado en el país más joven de África.

La organización humanitaria apuntó en especial al estado oriental de Jonglei y a los surorientales de Ecuatoria Oriental y Ecuatoria Central, donde se están concentrando la mayor parte de los combates, como las zonas donde más daño están recibiendo los civiles.

En medio de las hostilidades, "decenas de miles de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares a través de humedales inundados, sin saber de dónde vendrá su próxima comida y expuestas a enfermedades", expuso el CICR.

Su comunicado sostuvo que las "principales preocupaciones" de los desplazados sursudaneses en estos momentos son encontrar refugios, alimentos y atención médica básica.

Y añadió que hay "decenas de pacientes heridos en los combates" que necesitan "atención médica con urgencia".

El CICR recordó "a todas las partes del conflicto" su deber de respetar el derecho internacional humanitario, de proteger las misiones médicas y de facilitar el acceso de la ayuda humanitaria.

"Los hospitales, los centros de salud, el personal médico, incluidos los equipos de rescate, y las ambulancias no deben ser objeto de ataques ni de otras interferencias", exigieron.

El pasado martes 10 de febrero la ONU ya advirtió de la "aguda escalada de la violencia" en Sudán del Sur, en especial en el estado de Jonglei, el más grande del país, donde aseguraron que los últimos combates entre Gobierno y oposición armada dejaron más de 280.000 personas desplazadas

Sudán del Sur, que obtuvo su independencia de Sudán en 2011, se enfrenta además a la expansión del cólera en su territorio, con casi 100.000 casos notificados desde septiembre de 2024. EFE