La conductora cuyo vehículo ha caído al socavón en la carretera CC-428 ha sufrido una crisis de ansiedad

El tránsito entre las localidades de Berzocana y Logrosán permanece interrumpido tras detectarse un socavón en la carretera CC-428, generado por el desprendimiento de una parte de la calzada. De acuerdo con la información publicada por la Guardia Civil y recogida por medios locales, el corte de este tramo responde a las condiciones de inseguridad provocadas por el incidente ocurrido en la mañana de este jueves.

Según lo informado, el hecho tuvo lugar poco después de las 7:00 horas, cuando una conductora circulaba por la mencionada vía. Al alcanzar el kilómetro 7,5, el vehículo en el que se trasladaba se precipitó en el agujero provocado por el derrumbe de la carretera. El socavón, surgido de manera repentina, dejó atrapado el automóvil, lo que derivó en una inmediata movilización de los servicios de emergencia para auxiliar a la afectada.

Tal como detalló la Guardia Civil, la mujer que conducía el coche resultó ilesa en cuanto a daños físicos, pero sufrió una crisis de ansiedad producto del accidente. Personal sanitario la trasladó al Centro de Salud de Berzocana para recibir atención, donde fue asistida por los servicios médicos tras el episodio de nervios experimentado luego del siniestro. Fuentes cercanas explicaron que no se reportaron otras personas lesionadas ni vehículos involucrados en el suceso.

El medio que difundió la noticia precisó que las autoridades ordenaron el corte inmediato del tráfico en el tramo afectado de la CC-428 para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. Equipos técnicos y personal especializado evalúan las condiciones del terreno y la magnitud del desprendimiento, mientras se mantienen las labores de valoración y se determina el tiempo previsto para la reapertura de la calzada.

La carretera CC-428 conecta las localidades cacereñas de Berzocana y Logrosán. El desprendimiento del pavimento que originó el hundimiento se produjo repentinamente, indicando un posible deterioro de la base estructural de la carretera. Según datos aportados por la Guardia Civil, la evolución de los trabajos de reparación dependerá de los informes técnicos que determinen la extensión del daño y las acciones necesarias para restablecer la circulación vehicular.

Hasta el momento, la circulación en la vía permanece suspendida, y se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas. Las autoridades han solicitado comprensión y colaboración a la población mientras se resuelve la situación y se restablecen las condiciones de seguridad en el tramo afectado.