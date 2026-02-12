La Cátedra Salud Global Solidaria premia un trabajo sobre nutrición de menores en áreas desfavorecidas de Perú

El proyecto “Evaluación del estado nutricional y de salud y su asociación con el contexto sociocultural y sanitario de menores de infantil y primaria en entornos desfavorecidos de Perú” recibió el reconocimiento del jurado por haber permitido la aplicación directa y efectiva de sus resultados por parte de una organización no gubernamental operando en terreno. Esta característica, señalada por los evaluadores, encarna los objetivos de la Cátedra Salud Global Solidaria en torno a salud global, cooperación internacional, equidad sanitaria e impacto social, según detalló el medio.

La entrega de la primera edición del Premio al Mejor Trabajo Fin de Estudios (TFG o TFM) del curso 2024-2025 tuvo lugar en la Universidad de Málaga, de acuerdo con lo publicado por la Cátedra Salud Global Solidaria. El acto fue presidido por el decano de la Facultad de Medicina, Ignacio Santos, quien estuvo acompañado por el director técnico de la cátedra, el profesor Francisco Sendra, así como por César Ramírez, presidente de la Fundación Bisturí Solidario, entidad mecenas de la cátedra.

Entre los asistentes al encuentro figuraron miembros de la comisión de seguimiento de la cátedra: Sergio Cañete Hidalgo, Dolores Domínguez Pinos, José Antonio Trujillo Ruiz y Fernando Navas Pérez, junto con decanos de otros centros universitarios, profesorado y personal investigador, según consignó la Cátedra Salud Global Solidaria.

El reconocimiento académico fue otorgado al egresado Raúl Carabantes, quien desarrolló su trabajo en relación con la alimentación infantil en zonas vulnerables de Perú. Según relató la Cátedra Salud Global Solidaria, el proyecto estuvo tutorizado por las profesoras Juana María Ledesma Albarrán y Mercedes Rivera Cuello, del Departamento de Farmacología y Pediatría de la Universidad de Málaga, y contó además con la cotutorización de la doctora Luciana Carolina Uezen Rebullida.

El jurado valoró distintos aspectos del trabajo de Carabantes. Entre ellos, destacó el rigor en la metodología empleada, la realización de un trabajo de campo en un contexto internacional y la utilización de una muestra amplia, factores que aumentan el valor científico y social del análisis, según apuntó la Cátedra Salud Global Solidaria. Los resultados del estudio no solo contribuyeron al conocimiento sobre las condiciones nutricionales de los menores, sino que también encontraron aplicación práctica inmediata al ser utilizados por una entidad no gubernamental en proyectos de intervención.

El galardón otorgado a Carabantes contempla una dotación económica de 600 euros, además de una beca para integrarse en una futura campaña de cooperación en países africanos. Como explicó el medio, el objetivo de este premio es respaldar el esfuerzo y la aportación de estudiantes, tutores y colaboradores en investigaciones que refuercen la solidaridad internacional y fortalezcan los sistemas sanitarios, especialmente en regiones africanas.

La Cátedra Salud Global Solidaria, promotora del certamen, se encuentra adscrita al Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. La acción que realiza la cátedra, según la información proporcionada, apunta a incentivar el desarrollo de soluciones innovadoras y transformadoras desde una perspectiva científica, capaces de influir en organizaciones que operan en entornos vulnerables y contribuir a la equidad sanitaria en escenarios internacionales.