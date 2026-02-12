Eduardo Navarrete, íntimo amigo de Terelu Campos, confiesa su "fascinación" por Mar Flores

El propio Eduardo Navarrete declaró durante la gala de los 'Influencer Awards Spain' que desconoce por completo los rumores relacionados con un posible embarazo de Alejandra Rubio. Según informó el medio, el diseñador no dudó en expresar su desconocimiento sobre el tema y, en tono jocoso, envió un mensaje a Carlo Costanzia: “Si así fuera, enhorabuena. Cuando se canse, que venga a intentarlo conmigo”, haciendo alusión a la relación entre Carlo y Alejandra, y el revuelo mediático en torno a una posible nueva paternidad del joven.

Navarrete, actualmente involucrado en los programas televisivos ‘El Desafío’ de Antena 3 y ‘Decomasters’ en TVE, compartió con la prensa su entusiasmo por el éxito que atraviesa en televisión. Tal como publicó el medio, el diseñador asistió a la ceremonia de premios acompañado de espontaneidad y aprovechó la ocasión para comentar sobre su experiencia en los distintos formatos. Su participación en ambos programas le permitió coincidir con figuras públicas como Mar Flores, quien, según confesó Navarrete, logró cautivarlo desde el primer encuentro en el entorno de los concursos y realities retransmitidos.

El diseñador subrayó su admiración por Mar Flores, describiendo el “halo de divismo” que percibió durante su convivencia en ‘Decomasters’. Según detalló la plataforma de noticias, Navarrete admitió que sintió un flechazo similar al que experimentó al conocer a Terelu Campos durante su participación en ‘MasterChef’. El vínculo con ambas personalidades, según relató, se mantiene sólido y basado en la admiración personal y profesional, pero aclaró que nunca intervino ni recibió detalles acerca de la conocida fría relación entre Flores y Campos.

De acuerdo con la misma fuente, Navarrete aclaró: “No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho no he hablado con ninguna de las dos. No, no, no, no he hablado con ninguna de la otra”. Esta afirmación llegó en el contexto de la reciente revelación de Laura Matamoros, quien señaló el trato distante entre las dos figuras a pesar del vínculo que mantienen sus hijos, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

Navarrete hizo referencia también a las características de Mar Flores que lo impactaron especialmente, destacando su simpatía y carisma en el trato cotidiano. “Mar desprende una cosa, tiene un halo de divismo que a mí me fascina. Y luego si encima eres simpática, eres maja…”, expresó el diseñador, según consignó el medio.

El diseñador aprovechó el evento para compartir anécdotas sobre su experiencia con otros participantes de ‘Decomasters’, como Isa Pantoja y Asraf. Según reportó la plataforma, Navarrete describió a Isa como “puro corazón” y a Asraf como una persona “súper sensible”, manifestando que ambos resultaron compañeros entrañables durante el rodaje. En su testimonio, el diseñador elogió la oportunidad de escucharlos compartir aspectos personales y familiares de sus vidas, lo que calificó como enriquecedor dentro del ambiente de televisión de entretenimiento.

A lo largo del evento, Navarrete reiteró que prefiere desmarcarse de cualquier polémica o enfrentamiento ajeno, mostrando aprecio por las figuras involucradas pero evitando tomar parte o profundizar en disputas que hayan acaparado la atención mediática durante las últimas semanas. El diseñador dejó claro que su amistad y afinidad con las protagonistas se mantienen, más allá de rumores o fricciones relatados en el entorno público y familiar de quienes forman parte de su entorno profesional.

El medio también subrayó la visión abierta y amigable de Navarrete hacia las personalidades con las que ha compartido en los formatos televisivos recientes, reflejando su preferencia por fomentar buenas relaciones personales por encima de cualquier especulación o controversia. La noticia se contextualiza en un momento en el que las relaciones y alianzas entre figuras del entretenimiento y la crónica social española han centrado la atención tanto de la prensa como de los seguidores de estos formatos.