Costa y Von der Leyen apuntan a una "preferencia europea" selectiva a discutir en la próxima cumbre de marzo

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han apuntado este jueves a apostar por la "preferencia europea" selectiva que prevalezca únicamente en sectores estratégicos definidos, una idea que discutirán los líderes europeos en su próxima cumbre formal de marzo.

En una cita informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea centrada en la competitividad europea frente al empuje de potencias como Estados Unidos y China, los dos más altos cargos de Bruselas han trasladado un mensaje de urgencia y han fijado un calendario político claro para transformar el debate estratégico en medidas legislativas concretas en las próximas semanas.

"Transformaremos los resultados del debate de hoy en compromisos concretos en el Consejo Europeo de marzo. Después nos centraremos en la ejecución. Y quiero ser claro: en 2026, Europa cumplirá. Lo hicimos en defensa el año pasado; lo haremos en competitividad este año", ha señalado el socialista portugués durante una rueda de prensa al término de la cumbre.

Uno de los consensos pasa por culminar el salto de un mercado aún fragmentado hacia un verdadero "mercado único", con horizonte 2026-2027. Como primer paso inmediato, los líderes quieren avanzar este mismo año en un marco jurídico común que permita a las empresas operar en los 27 Estados miembro bajo un único conjunto de normas, reduciendo costes y barreras regulatorias.

UNA EUROPA, UN MERCADO

Por su parte, Von der Leyen ha anunciado que presentará en el Consejo Europeo de marzo una hoja de ruta y un plan de acción bajo el lema 'Una Europa, un Mercado', con calendario, objetivos y plazos concretos, que constará de cinco pilares "responder a la ambición de reforzar la competitividad".

La primera pata del plan será la reducción de la carga administrativa, sobre lo que Von der Leyen ha recordado que ya hay diez paquetes legislativos en marcha, y ha instado a los colegisladores a acelerar su aprobación porque suponen, según ha subrayado, "15.000 millones de euros al año para nuestras empresas y nuestra economía".

Además, la Comisión acometerá una revisión profunda del acervo comunitario y actuará contra el 'gold plating', es decir, las capas adicionales que los Estados miembro añaden a la legislación europea y que, señala, generan 27 marcos distintos. "Eso significa menos directivas y más reglamentos", ha señalado.

También se limitarán los actos delegados a cuestiones estrictamente técnicas y se introducirán cláusulas de caducidad para revisar periódicamente las normas.

COOPERACIÓN REFORZADA SI NO HAY ACUERDO ANTES DE JUNIO

Otro pilar será la construcción de un verdadero mercado único, con lo que Von der Leyen ha vinculado a la necesidad de completar la primera fase de la Unión de Ahorros e Inversiones --integración de mercados, supervisión y titulización-- antes de junio.

Si para entonces no hay avances suficientes, la Comisión considerará recurrir a la cooperación reforzada, permitiendo que al menos nueve Estados miembro avancen más rápido. "Prefiero que participen los 27, pero como último recurso existe la cooperación reforzada", ha advertido.

En este contexto se enmarca también el denominado 'régimen 28' que permitirá crear en 48 horas y de forma digital una empresa bajo una única norma válida en toda la Unión. Un instrumento que, según ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario, también podría activarse mediante cooperación reforzada si no hay acuerdo entre los socios comunitarios.

ENERGÍA Y DISEÑO DEL MERCADO ELÉCTRICO

El tercer pilar será el mercado energético único e incluirá un calendario para reforzar infraestructuras y redes transfronterizas y avanzar en la adopción del paquete legislativo sobre redes actualmente en negociación, además de abrir el debate sobre el diseño del mercado eléctrico, ya que, según ha admitido la presidenta, existe una discusión intensa sobre el sistema de fijación de precios, por lo que en marzo presentará distintas opciones sobre una posible reforma.

Otro eje combinará el impulso digital e industrial. La futura Ley de Redes Digitales facilitará determinadas fusiones en telecomunicaciones para reforzar la inversión, y en abril la Comisión revisará las normas sobre concentraciones --que regulan fusiones y adquisiciones-- para tener en cuenta la competencia global y permitir la creación de "campeones europeos" capaces de competir a escala internacional.

Además, antes del próximo Consejo Europeo, la Comisión propondrá una Ley de Aceleración Industrial que incorporará una "preferencia europea" para sectores estratégicos basada en un análisis económico sólido.

Con este enfoque, Bruselas pretende reforzar su base industrial y tecnológica y acelerar la competitividad evitando bloqueos, incluso recurriendo a la cooperación reforzada si fuera necesario.