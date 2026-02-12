Catalunya retomará la normalidad este viernes tras un episodio de viento que ha dejado 9 heridos

El episodio de viento en Catalunya, que este jueves ha dejado 9 personas heridas trasladadas a diversos hospitales catalanes, prevé que llegue a su fin sobre las 20.00 horas tras haber alcanzado el pico máximo, cuando también finalizará la resolución adoptada por el Govern que cancelaba la actividad educativa y sanitaria no urgente para volver a la normalidad este viernes.

Sobre esto, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha subrayado la importancia de revisar e inspeccionar los edificios para verificar que no hay daños estructurales, de modo que no se produzca ningún peligro de cara a este viernes.

No obstante, este jueves al mediodía el Departamento ya ha levantado las medidas restrictivas de movilidad, si bien se ha recomendado a la ciudadanía tomar precauciones en sus desplazamientos en una segunda Es-alert: la primera se envió este miércoles por la tarde para informar de la situación de emergencia por viento.

Desde el Govern siguen recomendando el teletrabajo durante toda la jornada a pesar de que el viento vaya a menos.

9 HERIDOS

De los heridos, uno ha resultado crítico y está estable en el Hospital de Bellvitge de Barcelona, donde también ha ingresado otro herido grave por la caída de un árbol, aunque está fuera de peligro; por otro lado, en el Vall d'Hebron ha ingresado una persona de 46 años en estado crítico al caerle una parte del techo de una nave industrial, así como otra persona de 68 años en estado grave que ha recibido el impacto de una farola.

Otra persona ha sido trasladada al Hospital Josep Trueta de Girona en estado grave tras caerle encima una pared y dos han ingresado en el Hospital de Olot (Girona) en estado menos grave por el impacto de un árbol.

Finalmente, dos voluntarios de Protecció Civil ya han recibido el alta tras quedar heridos leves en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) mientras realizaban una intervención.

4.891 LLAMADAS AL 112

Hasta las 15.09 horas de este jueves el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 4.891 llamadas sobre 4.179 incidentes relacionados con el episodio de viento, la mayor parte concentradas en el área metropolitana de Barcelona.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han recibido 2.172 avisos principalmente por caída de árboles, pero también de muros, planchas, cubiertas y otros elementos de mobiliario urbano como farolas y antenas.

En este sentido, el jefe del cuerpo, David Borrell, ha explicado en rueda de prensa que la tarde de este jueves que la previsión es entrar en la fase de recuperación, donde se realizarán las asistencias técnicas que se han quedado "en cola" y que se alargarán durante toda la tarde, noche y este viernes.

TRENES, CARRETERAS Y AEROPUERTO

El episodio de viento también ha provocado diversas afectaciones a la red de Rodalies, ya que Adif ha informado este jueves por la mañana que los trenes no podrían superar los 80 km/h durante toda la jornada.

Además, los estragos del viento han obligado a cerrar por "seguridad" las estaciones de Premià y Malgrat de Mar y la de Barberà del Vallès (Barcelona), lo que ha obligado a establecer un servicio alternativo por carretera hasta Cerdanyola y ha afectado a la línea R4.

En cuanto a la movilidad aérea, el Aeropuerto de Barcelona ha cancelado 101 vuelos, 10 han sido desviados y 599 están pendientes de poder volar, si bien 199 han podido operar con normalidad.

Por su parte, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha adoptado diversas medidas para evitar la accidentalidad y la movilidad en carreteras, como la obligación para vehículos pesados de circular por el carril derecho y no poder avanzar.

Además, durante la mañana se ha prohibido el acceso de camiones en la Jonquera (Girona) a Francia, cuya restricción se ha levantado sobre las 15 horas.

Según los datos del SCT, se ha detectado una reducción del 37% del tráfico en la entrada a Barcelona y 30% menos en la salida, así como un 80% menos de retenciones en todo Catalunya.

REGISTROS "MUY SIGNIFICATIVOS"

La directora del Servei Meteorològica de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha puesto en valor que el episodio de este jueves ha alcanzado registros "muy significativos" en diversos puntos de Catalunya, el máximo en la montaña de Puig Sesolles (Barcelona), con rachas de hasta 166 km/h.

No obstante, ha destacado la "excepcionalidad" de este fenómeno ventoso en Barcelona y su área metropolitana, si bien en el Puerto de la capital catalana se han alcanzado los 105 km/h, la más alta registrada desde que se tienen registros de esta estación meteorológica.

Finalmente, el Meteocat prevé la llegada de una nueva ventada la madrugada del sábado que se alargará durante toda la jornada, y aunque el grado de peligro se situará en 4 sobre 6, se prevé que sea menos intensa que la de este jueves.