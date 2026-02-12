Batacazo de Tsitsipas, despedida a Wawrinka; De Miñaur caza a Federer

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas sufrió otra derrota y cayó eliminado del torneo de Róterdam en los octavos de final que superaron el local Botic Van de Zandschulp y el australiano Alex de Miñaur, que igualó al suizo Roger Federer al alcanzar por quinta vez seguida los cuartos de final, después de ganar a Stanislas Wawrinka, ovacionado en su adiós.

De Miñaur, primer favorito, ganó por 6-4 y 6-2 a Wawrinka e igualó a Federer, tres veces campeón en este torneo. Finalista en las dos últimas temporadas, el tenista de origen hispano-uruguayo logró su decimoquinta victoria en lo que va de curso, más que nadie.

El jugador de Sídney, octavo del mundo, superó al veterano suizo sin contemplaciones. El publico agradeció a Wawrinka su aportación al tenis. A sus 40 años cada torneo es un adiós para el suizo que afronta su último curso.

De Miñaur, que ha logrado 50 victorias en torneos ATP desde el principio del 2023, jugará los cuartos de final contra el neerlandés Botic Van de Zandschulp, que volvió a dejar en evidencia a Tsitsipas, finalista en 2022 pero ahora en clara decadencia.

El jugador local ganó por 6-4 y 7-6(4) al heleno que se aleja de los primeros puestos del ránking y que sólo ha ganado a un jugador situado en el top treinta en el último medio año, al francés Arthur Rindeknech. Si no gana en Dubai, título que logró el pasado curso, Tsitsipas puede caer de los cincuenta primeros del ránking por primera vez en ocho años.

"El tenis es extraño, no paramos y hay veces que no podemos elegir dónde jugamos", dijo Tsitsipas. "Haré lo necesario por volver a mi nivel. Me gusta esta vida, me encanta competir y estar libre de lesiones me hace feliz", añadió Tsitsipas.