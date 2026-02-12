Aumentan a 21 los muertos por el naufragio de un ferri en el río Nilo en el norte de Sudán

La publicación de los nombres de las 21 personas fallecidas en el hundimiento de un ferri en el río Nilo, al norte de Sudán, trajo consigo reclamos de organizaciones civiles acerca de las carencias en materia de seguridad y la ausencia de una respuesta rápida por parte de las autoridades tras el siniestro. Según reportó la Red de Doctores de Sudán y recogió la agencia Europa Press, el ferri accidentado cubría el trayecto que conecta las localidades de Taiba al Jauad y Deim al Qarai cuando ocurrió el naufragio.

El medio Europa Press detalló que el balance mortal aumentó a 21 víctimas, de acuerdo con fuentes tanto del gobierno local como de agrupaciones civiles. Las autoridades del estado de Río Nilo hicieron pública la lista de quienes perdieron la vida, aunque no se han difundido, hasta el momento, las causas específicas que provocaron el accidente en el río.

Según los datos divulgados por la Red de Doctores de Sudán y recogidos por Europa Press, esta entidad calificó el evento como “una dolorosa tragedia humanitaria” y señaló que el caso evidencia nuevas carencias en la infraestructura de transporte fluvial de la región, concretamente la falta de condiciones mínimas de seguridad para los usuarios. En su comunicado, la organización civil remarcó que a la falta de estos requisitos se sumó la “ausencia total de las autoridades locales y los equipos de rescate en los primeros momentos tras el accidente”, lo que amplificó el impacto y la magnitud de la tragedia.

A raíz de los hechos, la Red de Doctores instó al gobierno y a los responsables estatales a actuar de forma inmediata. Según publicó Europa Press, la agrupación solicitó el envío de equipos de rescate especializados y equipamiento adecuado para búsquedas y salvamentos, así como la adopción de medidas urgentes para reforzar la seguridad en las rutas fluviales con el objetivo de evitar que este tipo de incidentes continúe cobrándose vidas en el futuro.

La identidad de las víctimas fue confirmada oficialmente por las autoridades de Río Nilo poco después de la tragedia, lo que permitió a las familias reconocer a sus allegados y comenzar los procedimientos fúnebres. Europa Press consignó que aún no hay explicaciones oficiales sobre lo que provocó el hundimiento del ferri, que realizaba un trayecto habitual en esa zona del norte de Sudán.

En relación a las acusaciones sobre la escasa capacidad de reacción de los organismos encargados de la atención de emergencias, la organización sanitaria subrayó que los minutos iniciales tras accidentes de este tipo son determinantes para salvar vidas, y que la falta de una respuesta coordinada y recursos adecuados dificultó las tareas de rescate y socorro, aumentando así el número de víctimas mortales.

El incidente registrado en un punto del río Nilo al norte de Sudán reavivó las críticas sobre la situación de la seguridad en los transportes fluviales del país. Tanto la sociedad civil como los organismos internacionales han alertado en el pasado sobre los riesgos derivados de infraestructuras insuficientes y la ausencia de controles, según recoge Europa Press.

La tragedia motivó peticiones a las autoridades para establecer medidas efectivas, como la dotación de personal capacitado para labores de rescate, la modernización de la flota de embarcaciones y la revisión de los protocolos de seguridad en los cruces fluviales. Los pedidos enfatizan la necesidad de prevención a corto y largo plazo para evitar la repetición de accidentes similares en el contexto de las difíciles condiciones de transporte en la región.

Hasta el cierre de este reporte, no se difundieron detalles técnicos ni datos sobre el número total de pasajeros que viajaban en la embarcación, y los esfuerzos de búsqueda y recuperación continuaban según reportó Europa Press.