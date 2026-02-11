Vox critica la "estafa" de las salvaguardas de Mercosur: PSOE y PP siguen "toreando" a agricultores y ganaderos

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado este miércoles el "invento" y la "estafa" de las salvaguardas aprobadas por la Eurocámara para el tratado de Mercosur, apuntando que PSOE y PP sólo pretenden seguir "toreando" a los agricultores y ganaderos, que han dejado claro que no quieren ese acuerdo.

En rueda de prensa, Gavira han manifestado que socialistas y populares han "consumado la traición y la estafa definitiva a los agricultores y a los ganaderos" no solo de Andalucía y España, sino de toda Europa, votando a favor de esas salvaguardas.

Ha planteado por qué le ponen unas cláusulas de salvaguarda ahora a ese acuerdo si llevan "25 años diciendo que es buenísimo".

Las concentraciones de agricultores y ganaderos que se están produciendo en varios puntos de España, según ha indicado, han dicho que "no quieren ese acuerdo incluso con esas salvaguardas".

"Y no lo quieren porque ya tienen experiencia con los engaños de Bruselas, y sobre todo porque esa salvaguardas son mecanismos que funcionan a posteriori, es decir, con el daño hecho, con la ruina hecha y con todos los mercados y supermercados de Andalucía, de España y de Europa llenos de productos que vienen del Mercosur", ha indicado el portavoz de Vox.

Manuel Gavira ha insistido en que las salvaguardas son ese "invento que han sacado PP y PSOE en Bruselas para seguir toreando a los agricultores y ganaderos".