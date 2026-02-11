Sonae Sierra firma con el mexicano Inmobic un acuerdo para comercializar cinco centros comerciales en España

El centro comercial Santa Ana, que actualmente se encuentra en desarrollo en Cartagena (Murcia), se sumará al portafolio de activos bajo gestión de Sonae Sierra tras la reciente alianza con Inmobic. La multinacional inmobiliaria asume la comercialización de este complejo junto a otras cinco instalaciones ya en funcionamiento en España. Según informó la empresa mediante un comunicado, el acuerdo establece un modelo de co-exclusividad para la captación de operadores y optimización de la oferta comercial en cada uno de los establecimientos.

De acuerdo con el comunicado difundido por Sonae Sierra, la colaboración con Inmobic, compañía mexicana especializada en el mercado inmobiliario, abarca los centros Espacio Torrelodones (Madrid), Mirador de Cuenca (Cuenca), Itaroa (Navarra), Odeón (A Coruña) y La Marina (Alicante), así como el futuro complejo de Cartagena. Tal como publicó la empresa, la comercialización conjunta pretende maximizar el valor de cada activo en el mercado mediante una gestión estratégica adaptada a las particularidades regionales de cada ubicación.

El modelo de co-exclusividad definido en el acuerdo implica que ambas empresas unirán recursos y conocimiento para aumentar la competitividad de los centros comerciales involucrados. Según detalló Sonae Sierra, la finalidad de esta colaboración reside en optimizar el ‘mix’ comercial, es decir, la variedad y calidad de los operadores presentes en cada complejo, para reforzar su posicionamiento frente a los cambios en las tendencias de consumo y en el comportamiento de los clientes.

El director de Property Management para España y Portugal, Alberto Bravo, señaló que el acuerdo permite a Sonae Sierra consolidar su rol como proveedor de servicios inmobiliarios especializados en el mercado español. El directivo expresó: “Este acuerdo nos permite reforzar nuestra posición como proveedor especializado de servicios en España y consolida nuestra capacidad para diseñar e implementar estrategias comerciales adaptadas a contextos regionales diversos, demostrando así la confianza que Inmobic deposita en nuestro equipo y en nuestro conocimiento del mercado local”, citó la empresa en su comunicado.

Tal como reportó Sonae Sierra, la inclusión del futuro centro comercial Santa Ana amplía la cartera de activos involucrados en la alianza y representa una apuesta por la expansión de servicios en diferentes regiones del país. La multinacional destacó que esta operación fortalece su posición dentro del mercado ibérico, donde ya opera como proveedor de servicios a terceros en el sector inmobiliario.

El medio detalló que la gestión integral de estos centros comerciales bajo el acuerdo alcanzado permitirá abordar los desafíos relacionados con la captación de operadores, la diversificación sectorial y la adaptación al entorno competitivo. La empresa argumentó que la experiencia acumulada en la implementación de estrategias comerciales a medida será clave para elevar tanto el rendimiento financiero de los activos como su atractivo para consumidores y operadores.

Sonae Sierra recalcó, en palabras de su equipo directivo, que la sinergia con Inmobic responde a la necesidad de aplicar enfoques flexibles y personalizados según el contexto socioeconómico y comercial de cada región española. El grupo inmobiliario indicó que la cooperación pretende explotar las oportunidades específicas de cada área geográfica, lo cual requiere una comprensión precisa de las demandas y expectativas locales.