Sánchez defiende la seguridad del sistema ferroviario español

La investigación en marcha sobre el reciente accidente ferroviario en Córdoba se centra en la rotura de una soldadura entre dos tramos de vía, uno nuevo y otro antiguo, hecho que ha suscitado diferentes cuestionamientos en torno al mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria en España. Según informó la agencia EFE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abordó el asunto en el Congreso tras la colisión mortal de enero que costó la vida a 46 personas, reafirmando que la red ferroviaria nacional cumple elevados estándares y que la transparencia será total durante el proceso indagatorio.

De acuerdo con el medio EFE, Sánchez recordó que el accidente tuvo lugar el 18 de enero, cuando los tres últimos coches de un tren operado por la compañía Iryo, que circulaba en la ruta Málaga-Madrid, descarrilaron e invadieron la vía adyacente, coincidiendo allí con el paso de un tren de Renfe. El impacto entre ambos convoyes provocó una "terrible colisión", en palabras del presidente, quien compareció en la Cámara Baja específicamente para responder a las crecientes dudas sobre la seguridad ferroviaria tras este siniestro. Además, días después de ese hecho, se registró otro accidente en el servicio de cercanías en Barcelona, donde falleció un maquinista. Estos sucesos encendieron el debate nacional sobre la seguridad del transporte ferroviario y motivaron una huelga del sector.

Pedro Sánchez enfatizó ante los legisladores que el sistema ferroviario español, aunque presenta "carencias significativas", en particular en "algunos territorios", se sitúa entre los mejores a nivel mundial, citando un informe de la Comisión Europea que respalda esa apreciación. El jefe del Ejecutivo mencionó que España cuenta con una red de 15.700 kilómetros, de los cuales 4.500 son de alta velocidad, situando al país como el segundo del mundo en extensión de vías rápidas, únicamente detrás de China. Según publicó EFE, Sánchez apuntó que "en un sistema tan extenso, se producen incidencias todos los días y eso es inevitable".

Durante su intervención, el presidente subrayó que el Gobierno garantiza la máxima transparencia durante la investigación y que se actuará en consecuencia una vez que se conozcan las causas del accidente. “El Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano para acompañar a las víctimas, para ayudarlas y para establecer las causas del accidente”, expresó, según consignó EFE. Agregó que la investigación se realiza con rigor y que, si resulta necesario y procedente, también se hará justicia.

El accidente de Adamuz situó bajo escrutinio no solo la actuación gubernamental sino también la gestión del mantenimiento y modernización de las infraestructuras ferroviarias. El titular de Transporte, Óscar Puente, ya había defendido que la renovación “integral” de vías —como la realizada en la línea Madrid-Sevilla en 2025— no implica necesariamente el reemplazo de todos los componentes. Tras el incidente, los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) detectaron la rotura en el empalme de dos segmentos de vía de diferentes antigüedades, lo que provocó controversia, después de que el propio Puente afirmara que la infraestructura había sido renovada, reportó EFE. Estos técnicos avanzan en las pesquisas y, cuando dispongan de resultados concluyentes, los compartirán con las Administraciones y la opinión pública. Una vez establecidas las causas exactas, se implementarán las medidas que correspondan para evitar que un hecho semejante se repita.

Durante el debate parlamentario, Sánchez advirtió que no corresponde especular ni utilizar la tragedia para crispar el clima social, y exhortó a no alimentar desinformación ni miedo acerca de la supuesta decadencia o falta de seguridad de la red ferroviaria española. Recalcó que todo lo que se comunique respecto al accidente y sus causas se hará de forma transparente.

EFE detalló que desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, responsabilizó al presidente del Gobierno por lo ocurrido. Feijóo acusó a Sánchez de tratar la seguridad de los viajeros “como una ruleta rusa” y manifestó que se ha faltado al respeto a las víctimas. El dirigente del PP remarcó en el Congreso que, en su opinión, “este era un accidente evitable, no una catástrofe imprevisible” y alertó de posibles consecuencias judiciales para el Ejecutivo como resultado del siniestro.

El debate generado por estos incidentes ha puesto el foco sobre la gestión de una red ferroviaria que, según las autoridades, cumple con estrictos estándares internacionales, a la vez que existen reclamos y movilizaciones del sector por mejoras en seguridad y mantenimiento. Tanto la investigación oficial como las declaraciones políticas han colocado la vigilancia y la transparencia como elementos centrales mientras continúa el proceso para esclarecer las causas exactas del accidente de Adamuz y se determina la posible implementación de nuevas medidas en la red nacional.