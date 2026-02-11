Rosario Flores reúne a su familia en una fecha muy especial, el 20 cumpleaños de su hijo Pedro Antonio

El 21 de enero es una fecha muy especial para la familia Flores. Y no solo por ser el día en el que nació 'la Faraona' Lola Flores -que hubiese cumplido 103 años este 2026-, sino también porque coincide con el cumpleaños del hijo menor de Rosario Flores, Pedro Antonio, fruto de su matrimonio con el productor Pedro Lazaga.

Y en un momento especialmente bueno para la popular saga, ya que a la doble nominación al Goya de 'Flores para Antonio' -la película documental con la que Alba Flores ha rendido homenaje a su padre, Antonio Flores-, se suma el embarazo de la hija mayor de la cantante de '¡Qué bonito!', Lola Orellana -que en apenas dos meses se convertirá en madre de su primer hijo junto a su novio Cosme Daniel- la familia se ha reunido para celebrar por todo lo alto el 20 cumpleaños de Pedro Antonio.

Demostrando que son una piña, Rosario, su marido Pedro, Lolita Flores y su hijo Guillermo Furiase, además de sus íntimos amigos Antonio Carmona y Mariola Orellana, se han dado cita en un conocido restaurante de la capital para acompañar al joven músico -que guarda un gran parecido físico con su tío Antonio y trabaja con su madre tocando la guitarra y el cajón en sus conciertos- en este día tan especial.

Tras varias horas de reunión, en las que no faltó la música como reveló el instrumento que Pedro Antonio llevaba colgado al hombro, los asistentes al cumpleaños abandonaban el local con su mejor sonrisa.

Ante la ausencia de Lola Orellana, Rosario se pronunciaba muy emocionada por el hecho de convertirse en abuela de su primer nieto: "Eso es lo más bonito del mundo, que vengan muchos niños. Estoy emocionada, emocionada". "Lola está muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Así que ya dentro de poquito la tenemos en nuestros brazos. Estoy muy feliz y es el regalo más bonito que me puede dar la vida" ha expresado, evitando sin embargo revelar el sexo ni el nombre del bebé.

"Empezamos el año perfecto, un año precioso" ha añadido haciendo referencia al éxito de la película de su sobrina Alba sobre su padre. También Lolita ha expresado su felicidad por la nominación a los Goya del documental, asegurando que "ya con que esté nominado es un triunfo. A ver que pasa".

Un cumpleaños al que sin embargo no asistió la novia de Pedro Antonio, Lucía Cepeda -hija de Alba Molina y nieta de Lole y Manuel- que después de dedicarle una preciosa felicitación en redes sociales confesando que es "mi amor, mi mejor amigo, mi todo", prefirió esquivar a las cámaras durante la celebración familiar.