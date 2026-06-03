De Sharon Stone, a Paula Echevarría o Nieves Álvarez. Los looks más impactantes de los Elle Style Awards

La revista Elle cumple 40 años y, para celebrar esta fecha tan especial como redonda ha tirado la casa por la ventana con una exclusiva fiesta en el Casino de Madrid con motivo de la entrega de sus emblemáticos 'Elle Style Awards' -que premian el talento y la influencia de aquellos rostros conocidos que sirven como inspiración a la sociedad en ámbitos como la moda, el cine, o la música- y que en esta ocasión han reunido a incontables 'vips' en una noche única protagonizada por el glamour y la sofisticación.

Entre los asistentes, celebrities internacionales como Sharon Stone, flanqueada por su amigo Antonio Banderas; la modelo curvy Ashely Graham; la modelo Marisa Berenson; o la actriz Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal; y famosos 'patrios' como Nieves Álvarez, Hiba Abouk, Candela Peña, Jessica Goicoechea, Jon Kortajarena, Pablo Alborán, Bárbara Lennie, Paula Echevarría, Jose Mari Manzanares, Amaia Romero, Lucía Rivera, Laura Matamoros, Raquel Sánchez Silva, Iván Sánchez, Aron Pipper, o Carmen Lomana, que han desplegado toda la artillería luciendo sus mejores galas en uno de los eventos más esperados del inicio del verano en la capital. Los mejores looks, ¡a continuación!

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Sharon Stone. La icónica protagonista de 'Instinto básico' ha presumido de su belleza a sus 68 años con un espectacular diseño negro con estampado de maxi flores en un tono crema, con hombreras marcadas, escote pronunciado en pico, y capa, completando su looks con reminiscencias hollywoodienses con llamativos pendientes y collar en dorado y su melena bob hacia atrás dejando su rostro despejado con un efecto mojado de lo más favorecedor.

Nieves Álvarez. Siempre impecable -ya que cuenta todas sus apariciones por sobresaliente en elegancia- ha vuelto a acaparar todos los flashes con un impresionante y original vestido en color burdeos formado por dos partes diferencias: parte de arriba estructurada con abertura debajo del pecho, corte tipo peplum y adorno metálico a la cintura, y falda drapedada con caída evasé y abertura lateral. Pura sofisticación.

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Ashley Graham. La top model curvy, una de las más aplaudidas de la noche ya que suele viajar poco a nuestro país, ha impactado con un arriesgado diseño negro con top trenzado con llamativo escote halter, y falda en tejido rizado con cola y abertura infinita hasta la cadera dejando a la vista sus piernas.

Paula Echevarría. Presumiendo de moreno después de un fin de semana de desconexión en Menorca con Miguel Torres, la actriz ha brillado con luz propia con un vibrante diseño naranja con cuerpo tipo corsé con varillas y escote corazón, y falda con volumen con un acabado trabajado a base de pequeños volantes formando ondas y remate en cola.

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Sassa de Osma. La peruana, sin su marido Christian de Hannover en esta ocasión, ha destilado elegancia con un sobrio a la par que precioso diseño con escote palabra de honor, cuerpo drapeado, detalle de lazo integrado asimétrico, y falda de vuelo con tejido arrugado. Una vez más, el ejemplo perfecto de que menos es más.

Carmen Lomana. Demostrando por qué está considerada una de las mujeres más estilosas de nuestro país, la socialité ha derrochado romanticismo con un delicado vestidode gasa blanco cuajado de flores en tonos rosas se silueta ceñida y falda con volantes, completando su look con sandalias, clutch metalizado, brazaletes y pendientes largos en dorado.

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Bárbara Lennie. La actriz ha acaparado todas las miradas a su paso por el photocall con un diseño lavanda con hombros estructurados, mangas tipo capa rematadas en puños cerrados, drapeado frontal y falda con cola y abertura frontal, que ha complementado con un maxi collar tipo gargantilla con varias vueltas y detalle de piedra morada.

Dulceida. La influencer, guapísima con un ajustado vestido negro con escote redondo y silueta sirena, ha aportado el toque glamouroso a su looks con unos guantes largos de tul semitransparente rematados por llamativas plumas en nude.

Lucía Rivera. En su reaparición tras salir a la luz su ruptura con Fernando Wagner después de dos años de relación, la modelo ha arriesgado y ganado con un diseño negro tipo escultura no apto para todos los cuerpos con detalles cut out, escote estructurado y falda larga recta.

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Inma Cuesta. La protagonista de 'Berlín, la dama de Armiño' ha potenciado sus curvas con un sensual diseño negro de corte ceñido, tirante ancho, escote en pico y corte sirena a la altura de los tobillos, que ha combinado con unas sandalias negras con detalle joya en la tira del empeine y pulsera al tobillo.

Eugenia Osborne. De las más originales de la noche, la hija de Bertín Osborne ha lucido un diseño recto de manga larga y escote barco de tul semitransparente que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel en un tono casi blanco, con aplicaciones tipo panel al tono en lugares estratégicos para no mostrar más de lo deseado.

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Rosanna Zanetti. La modelo venezolana, fiel a su estilo en las grandes citas, ha deslumbrado con un espectacular vestido rosa empolvado que realzaba su silueta con escote asimétrico, drapeados y detalles de bordados de encaje semitransparentes.

Hiba Abouk. La intérprete ha lucido un diseño negro con maxi flores rojas con cuerpo estructurado, escote palabra de honor, y drapeados en la zona frontal logrando un equilibrio perfecto con la caída evasé de la falda, optando por un lápiz de labios rojo potenciando su look femenino y poderoso.

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Anna Ferrer. A tres meses de su boda con Mario Cristóbal, la hija de Paz Padilla ha 'ensayado' para el gran día con un precioso vestido blanco de inspiración nupcial con escote palabra de honor, drapeado a la cintura y pequeña cola.

Candela Peña. La actriz, que siempre destaca por su originalidad en las alfombras rojas, lo ha vuelto a hacer con un espectacular y llamativo diseño dramático con volumen de Sybilla a mitad de camino entre vestido y capa en un intenso azul, que ha combinado con leggins y camiseta de algodón básica en negro.

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Laura Matamoros. La influencer ha presumido de cuerpo con un diseño ajustado en marrón chocolate, con cuello chimenea, manguita corta alta logrando efecto capa en la parte superior, y falda con fruncidos y drapeados. Ideal.

Melody. La cantante ha lucido uno de los looks más llamativos y comentados de la noche gracias a un diseño satinado en azul eléctrico palabra de honor, silueta recta y detalle de maxi lazo tridimensional en el escote, muy diferente a los estilismos a los que nos tiene acostumbrados.