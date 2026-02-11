República Dominicana emite bonos soberanos por 2.310 millones de euros

La reciente emisión de bonos soberanos realizada por República Dominicana registró una demanda global que superó los 7.200 millones de dólares (6.049 millones de euros), de acuerdo con el comunicado del ministerio de Hacienda y Economía. Esta demanda, que equivale a cerca de 2,6 veces el total ofertado, pone de manifiesto el interés de los inversores internacionales en los títulos de deuda del país caribeño, en medio de un contexto económico que las autoridades describen como sólido y estable. La operación, que tuvo lugar en los mercados internacionales, permitió captar un total de 2.750 millones de dólares (2.310 millones de euros), distribuidos en dos tramos diferenciados.

Según publicó el ministerio de Hacienda y Economía, el primer tramo consistió en una emisión de 1.250 millones de dólares (1.050 millones de euros) con vencimiento a 8 años, sujeta a una tasa de interés del 5,750%. El segundo tramo correspondió a una colocación de 1.500 millones de dólares (1.260 millones de euros) a un plazo de 12 años, con una tasa del 6,150%. El medio reportó que la transacción se estructuró como parte del programa de financiación estatal aprobado dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio de 2026.

El ministerio detalló que los fondos recaudados mediante la emisión de estos bonos soberanos se destinarán al financiamiento de una serie de proyectos de inversión pública. Las áreas a las que se dirigirán estos recursos comprenden obras de infraestructura, transporte, energía, provisión de agua, salud y educación, acorde a lo establecido en el plan presupuestario oficial. De esta manera, República Dominicana busca canalizar parte del capital obtenido hacia la mejora de servicios básicos y el fortalecimiento de sectores estratégicos para el desarrollo económico y social.

El comunicado oficial, recogido por diversos medios, subraya que el riesgo país de la República Dominicana se sitúa actualmente cerca del 15%, lo que representa uno de los índices más bajos en la historia reciente de la nación. Según consignó el ministerio, este indicador constituye una señal de la solidez de los fundamentos macroeconómicos dominicanos, así como de la estabilidad institucional y el manejo considerado de las finanzas públicas. Las autoridades también señalaron que la respuesta del mercado internacional “refleja la alta confianza de inversores internacionales en la economía dominicana”.

El medio explicó que, en el contexto actual de los mercados financieros, una demanda tan alta por títulos de deuda soberana indica la percepción positiva respecto a la orientación económica y la gestión fiscal de República Dominicana. Los inversionistas reaccionaron de manera favorable a los tramos ofrecidos, lo que permitió colocar la totalidad de la deuda esperada y, además, evidenció un respaldo al rumbo financiero que impulsa el Estado.

La operación representó un paso clave dentro del cronograma de financiamiento estipulado en la legislación presupuestaria, que fija los sectores prioritarios para la inversión de los recursos obtenidos a través de mecanismos internacionales. El ministerio de Hacienda y Economía enfatizó que continuará trabajando conforme a los principios de disciplina fiscal y transparencia, aspectos que considera esenciales para conservar la confianza de los agentes del mercado global y garantizar el acceso a condiciones favorables en futuras emisiones de deuda.

El país caribeño sostuvo, de acuerdo a los datos difundidos por el propio ministerio, que el resultado de la emisión permite fortalecer la posición financiera del Estado y refuerza la capacidad de ejecutar proyectos que respondan a las necesidades de la población. El comunicado concluyó destacando que la gestión prudente de la deuda pública, sumada a una apropiada administración de los fondos recaudados, contribuye directamente a la sostenibilidad macroeconómica y a la preservación del clima de confianza entre los distintos actores económicos, tanto locales como internacionales.