Regresan a su residencia los 36 mayores desalojados en Tocina por el temporal

El regreso de los mayores desalojados en Tocina coincidió con el fin de la limpieza de sus instalaciones y la reducción del riesgo en la zona, mientras otros municipios de la provincia de Sevilla afrontan también avances en la recuperación tras las intensas lluvias. Esta reubicación de los 36 residentes, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, marca un avance importante en el proceso de restablecimiento social luego de que el temporal obligara a trasladarlos como medida preventiva debido a las inundaciones registradas la última semana.

De acuerdo con lo publicado por el 112 Andalucía, los 36 adultos mayores afectados por el desalojo en Tocina volvieron este miércoles a la residencia donde vivían, después de completarse las tareas de limpieza y reducirse el peligro. El alcalde de Tocina, Francisco José Calvo, compartió detalles del procedimiento mediante mensajes en sus redes sociales, en los que aludió a la complejidad de la operación, señalando que la evacuación llevó horas por tratarse de personas con movilidad reducida y condiciones especiales. Calvo relató que “la inundación llegó hasta el borde del solar de la Ermita” y, por precaución, se optó por evacuar.

El medio 112 Andalucía también reportó que en Lora del Río, los 50 vecinos de la zona de El Calerín podrían dormir en sus viviendas la noche de este miércoles, luego de finalizar las labores de limpieza en sus hogares. Mientras tanto, en El Palmar de Troya se confirmó que únicamente cuatro vecinos permanecían fuera de sus casas, en el contexto de un descenso paulatino del nivel de emergencia en casi toda la provincia.

La provincia de Sevilla ha avanzado hacia la normalización después de varios días de lluvias intensas. Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el caudal del río Guadalquivir sigue bajando. En estos momentos, el nivel de alerta del río se sitúa en amarillo en la capital y en naranja en Lora del Río. El único punto con nivel rojo corresponde al embalse de Torre del Águila, lo que indica que solo allí persiste una situación de mayor riesgo.

El Ayuntamiento de Lora del Río informó que la cota del río alcanzaba los 31,96 metros por encima del nivel del mar. Antonio Enamorado, alcalde de este municipio, precisó que se esperaba poder reducir la emergencia de nivel 1 a nivel 0 antes de que finalizara el día, según consignó el medio 112 Andalucía.

En Cantillana, las autoridades locales decidieron rebajar el Plan Territorial de Emergencia Local al nivel de Preemergencia al observar mejoras en la situación y un descenso generalizado del riesgo. El Ayuntamiento informó que procedió a realizar la limpieza de las vías públicas afectadas por el agua. De acuerdo con la comunicación oficial, los esfuerzos en esta localidad se concentraron en restablecer el tránsito y recuperar los servicios.

En la ciudad de Sevilla, el Ayuntamiento desactivó el Plan Territorial de Emergencias la mañana de este miércoles tras valorar el paso del temporal y constatar el avance hacia condiciones estables. Según la información publicada por 112 Andalucía, estas medidas reflejan un alivio progresivo en el impacto del temporal sobre la región.

Las intensas lluvias que causaron inundaciones, trozos de evacuaciones y obligaron a activar diversos niveles de alerta en la provincia de Sevilla motivaron una respuesta coordinada de autoridades municipales, equipos de emergencia y voluntarios. Las acciones incluyeron la evacuación preventiva de residencias de mayores y otras viviendas, la limpieza de infraestructuras y el monitoreo del caudal de los cursos de agua, según apuntó el 112 Andalucía y los ayuntamientos implicados.

El proceso de retorno de los afectados a sus domicilios representa una etapa clave en la restauración de la normalidad. De acuerdo con la información oficial, los trabajos de limpieza y la progresiva disminución del caudal de los ríos han permitido reducir el número de personas desplazadas, quedando solo casos puntuales en municipios como El Palmar de Troya.

Las declaraciones atribuidas a los alcaldes Francisco José Calvo y Antonio Enamorado, compartidas por el 112 Andalucía, ilustran la coordinación municipal en la gestión del episodio de lluvias e inundaciones, así como el impacto que tuvo en comunidades vulnerables, como personas mayores o con movilidad limitada.

La vigilancia sobre el estado del Guadalquivir y los embalses permanece activa, ya que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mantiene el nivel de alerta en el embalse Torre del Águila, mientras que continúa la supervisión en otros puntos de la provincia.

Este episodio de lluvias intensas ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia regionales y municipales, que han aplicado medidas de protección, seguimiento y asistencia durante y después del temporal, según detalló el 112 Andalucía. El caso de Tocina, donde el retorno de los adultos mayores se produce tras minuciosas tareas de limpieza, evidencia los procedimientos implementados para salvaguardar la integridad de los residentes más vulnerables.

Las autoridades prevén continuar con los trabajos de recuperación y mantenimiento de infraestructuras en las áreas más afectadas, en tanto persiste el monitoreo hidrológico y meteorológico de la región por posibles variaciones en los niveles de agua o el pronóstico del tiempo. Según consignó el 112 Andalucía, el objetivo sigue siendo garantizar las condiciones de seguridad y la restauración completa de la vida diaria en cada localidad.