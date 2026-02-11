Objetos curiosos y raros de la realeza y tejidos del siglo XVIII, apuestas de la Galería de Colecciones Reales en 2026

El calendario expositivo de la Galería de las Colecciones Reales para 2026 incluirá la presentación pública, por primera vez, de piezas históricas poco conocidas. El propósito de la institución para ese año será sorprender con una selección exclusiva de obras nunca expuestas, consolidando de este modo su presencia y la de los Reales Sitios dentro de la oferta cultural nacional e internacional, de acuerdo con lo reportado por el medio Europa Press.

En un encuentro con medios de comunicación, el director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, explicó que el nuevo programa girará en torno a cuatro metas principales: aumentar el peso de la galería en la vida cultural de Madrid, ampliar su proyección tanto dentro como fuera de España, diversificar la programación cultural y priorizar el papel de los Reales Sitios como eje relevante del patrimonio. Como parte de estos objetivos, según detalló Europa Press, la programación de 2026 contará con dos exposiciones temporales mayores y una serie de muestras complementarias centradas en colecciones reveladas y artistas monográficos.

Entre las exposiciones más destacadas se encuentra “Tejiendo la vida cortesana”, programada para junio, la cual exhibirá más de 200 piezas textiles que abarcan tejidos, bordados, pasamanerías y encajes asociados a la vida ceremonial y cotidiana de la monarquía en los siglos XVIII y XIX. Una parte significativa de estos objetos textiles saldrá a la luz por primera vez, lo que permitirá tanto su investigación como su restauración. Según palabras de Cageao recogidas por Europa Press, estas piezas ilustran el modo en que los elementos textiles conformaban el ambiente y la representación del poder monárquico.

La segunda gran muestra del año, “Insólitas maravillas. Curiosidades y rarezas de las Colecciones Reales” —nombre provisional—, abrirá sus puertas en diciembre e invitará a los visitantes a descubrir cinco ejes temáticos que ilustran la variedad de objetos singulares recolectados por la monarquía a lo largo de cinco siglos. Según explicó el director a Europa Press, la exposición reunirá piezas destacadas por su rareza, lujo, exotismo o vínculo con fenómenos considerados asombrosos en su época. Entre los objetos figurarán tanto elementos suntuosos como testimonios de avances científicos y curiosidades relacionadas con creencias sobre el más allá.

Además del calendario de las grandes exposiciones, la galería incluirá, en su línea monográfica, una muestra dedicada a Fernando Brambila, pintor de cámara de Fernando VII conocido por sus representaciones de los Reales Sitios, como el Palacio Real de Madrid, la Granja de Aranjuez o enclaves históricos ya desaparecidos. De acuerdo con lo difundido por Europa Press, la segunda mitad de 2026 acogerá la exhibición “Miniaturas de las Colecciones Reales”, que agrupará obras de técnica específica desarrollada desde el siglo XV y considerada una de las mejores colecciones de su tipo en España, aunque todavía muy poco conocida por el público general.

La Galería también continuará su línea “Colecciones Reveladas”, estrenada en 2025, con dos muestras en 2026. En marzo se inaugurará “La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX”, que presentará relojes de especial relevancia adquiridos durante los reinados de Isabel II y Fernando VII. Según Europa Press, la colección pondrá el acento en objetos tecnológicamente avanzados para su época y apenas conocidos hasta ahora. En otoño, la exposición “El arte de guardar” reunirá arquetas, cajas y cofres que evidencian la importancia funcional y simbólica de estos recipientes en la historia de la realeza.

El programa de 2026 incluirá modificaciones en la exposición permanente. La institución incorporará un nuevo muro introductorio en la planta de los Austrias, diseñado para expandir la visión del visitante acerca de la diversidad existente en los fondos conservados. Europa Press informa que esto permitirá una aproximación más amplia a la pluralidad patrimonial que alberga la institución.

Dentro de las exposiciones especiales, la Galería marcará una nueva edición de “Alteraciones III” para coincidir con su aniversario y fortalecerá su colaboración con PHotoESPAÑA, sumando así nuevas propuestas al recorrido cultural que ofrece. Además, según consignó Europa Press, la galería sumará obras invitadas de destacadas instituciones y coleccionistas, entre ellas “La Piedad” de Gaspar Becerra, procedente del Museo de Bellas Artes de Valencia; “El emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal”, de la colección de la Casa de Alba; junto a obras de Rubens y Vertientes, como “Felipe IV” de Velázquez, propiedad de la National Gallery de Londres.

Durante el presente año, en lo que respecta a gestión museística, la Galería retiró 140 piezas y añadió 148 nuevas a su colección estable, alcanzando así las 715 piezas en exhibición permanente. Estos movimientos, según precisó Cageao en declaraciones recogidas por Europa Press, respondieron a criterios de conservación, necesidades de programación expositiva y motivos relacionados con el montaje de exposiciones temporales.

Sobre adquisiciones recientes, el año 2025 registró la incorporación de 37 bienes culturales a las Colecciones Reales, por un total de 920.000 euros. De acuerdo con el balance ofrecido por el director y recogido por Europa Press, el Ministerio de Cultura aportó 250.000 euros destinados a la adquisición de la obra “Felipe V, Rey de España”, de Jean Ranc, cuya exhibición está prevista en breve. El resto de las adquisiciones financiadas correspondió a Patrimonio Nacional. Cageao explicó que las compras se limitaron a piezas que alguna vez formaron parte de las colecciones reales, o bien a aquellas que complementan conjuntos ya existentes, evitando adquisiciones puramente por volumen.

Finalmente, Cageao se refirió al reciente caso del cuadro “La Chata”, de Sorolla, recuperado por la Policía Nacional tras décadas desaparecido, y manifestó que será el Ministerio de Cultura quien decida su destino. Europa Press aseguró que, de resultar asignado a la Galería, la institución recibiría la obra, aunque reconoce que podrían considerarse otras ubicaciones para una pintura de ese valor y autoría.