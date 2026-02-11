Niantic elimina una parada de Pokémon Go ubicada en la isla de Jeffrey Epstein

Usuarios de Reddit compartieron un hilo donde detallaron que, en el traspaso de ubicaciones del juego Ingress a Pokémon Go, se incorporaron también puntos situados en la isla Little Saint James, de propiedad de Jeffrey Epstein, según publicó el medio Gaming Bible. La revelación se produjo tras la difusión en redes sociales de imágenes que simultáneamente mostraban la 'Poképarada' virtual y una fotografía del reloj solar existente en ese lugar, extraída de un vídeo de YouTube, lo que permitió comprobar la coincidencia espacial.

Pokémon Go, desarrollado por Niantic, incluye en su jugabilidad las denominadas 'Poképaradas', ubicaciones del mundo real —como monumentos, parques o museos— donde los jugadores pueden recoger recompensas especiales. Para acceder a cada una de ellas, las normas del videojuego establecen que el usuario debe encontrarse físicamente a una distancia máxima de unos 80 metros. Frente a esta restricción, numerosos jugadores optaron por manipular su ubicación digital para simular presencia en la isla, situación que facilitó el hallazgo y la difusión de la polémica Poképarada.

De acuerdo con lo consignado por Gaming Bible, la compañía confirmó que el punto de interés virtual denominado 'Reloj Solar' ya no se encuentra accesible en Pokémon Go tras la revisión provocada por el escándalo. Niantic explicó al portal, según la misma fuente, que el proceso de adición de ubicaciones a veces resulta en la transferencia de lugares originales de otros títulos de la empresa, como Ingress, lo que facilita que ubicaciones propuestas o manipuladas por los usuarios se incorporen sin una verificación exhaustiva previa.

La isla Little Saint James, asociada a la figura de Jeffrey Epstein, convicto por delitos de abuso sexual, se ha mantenido en la atención pública tanto por su historial judicial como por la curiosidad generada en diversas comunidades en línea. Al respecto, los jugadores que intentaron acceder de manera irregular a la 'Poképarada' —según registros en X (anteriormente Twitter) y Reddit— utilizaron herramientas para alterar las coordenadas GPS de sus dispositivos móviles, vulnerando las reglas impuestas por Niantic para el uso genuino de los puntos de interés.

El medio Gaming Bible recogió testimonios que señalaban que el traspaso de datos entre ambos juegos se habría realizado entre 2020 y 2021, y que la existencia de la parada virtual en la isla pudo originarse por sugerencias hechas al sistema por usuarios con ubicación falsa. Tras la publicación de las pruebas visuales y la creciente discusión en foros y plataformas sociales, los administradores de algunos hilos en Reddit eliminaron la conversación que explicaba en detalle el proceso.

Niantic, ante la presión ejercida por la difusión en internet, procedió a eliminar de manera definitiva la Poképarada del entorno digital del juego, con la intención de evitar asociaciones no deseadas y garantizar que los lugares de interés virtuales respondan a reglas claras de pertinencia y acceso legítimo.

El caso también pone sobre la mesa los desafíos que enfrentan las compañías de videojuegos basados en geolocalización para controlar la manipulación de ubicaciones y asegurar que las experiencias ofrecidas a los usuarios respeten tanto las normativas del juego como criterios éticos básicos respecto a los lugares representados. La eliminación de la Poképarada en cuestión constituye una de las medidas adoptadas tras la detección de anomalías en la generación de datos geográficos, informó Gaming Bible.

El seguimiento a este tipo de situaciones continuaría desde la empresa desarrolladora, según expresaron sus voceros a Gaming Bible, para ajustar los procesos de control en la selección y validación de nuevos puntos de interés dentro de Pokémon Go y evitar la repetición de incidentes similares relacionados con lugares cargados de controversia o restricción.