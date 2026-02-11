Lisette Oropesa protagoniza su tercer bis en el Teatro Real en el estreno de 'I Masnadieri', de Verdi

El reconocimiento del público llevó a Lisette Oropesa a interpretar nuevamente la cabaletta del segundo acto durante el estreno de “I Masnadieri”, un hecho que marca la tercera ocasión en la que la soprano recibe este tipo de homenaje en el Teatro Real de Madrid. Según informó el Teatro Real, Oropesa fue solicitada para repetir “Carlo vive? O caro accento, melodia di paradiso” durante la función que se realizó el martes 10 de febrero, destacando la respuesta de la audiencia ante su interpretación de la obra de Giuseppe Verdi.

De acuerdo con lo publicado por el Teatro Real, la artista cubano-estadounidense, que también ostenta la nacionalidad española desde 2019, respondió a una petición explícita del público para volver a ejecutar la cabaletta del segundo acto durante la noche del estreno. Este doblete en la misma función representa un reconocimiento poco frecuente en la ópera, reservado para momentos de especial excelencia artística o conexión con los espectadores. El medio detalló que el bis fue ampliamente solicitado y constituyó uno de los puntos culminantes del evento.

Oropesa suma ya tres ocasiones en las que ha protagonizado un bis en la sala madrileña. El primero ocurrió en 2018, cuando asumió una de las voces del sexteto de “Lucia di Lammermoor”, de Gaetano Donizetti, junto a otros cinco intérpretes durante ese montaje, según datos del Teatro Real. Su segundo bis se produjo en 2020, durante una representación de “La traviata”, también de Verdi, después de cantar el aria “Addio del passato” ante una ovación del público. El reciente bis refuerza su vínculo con la audiencia y consolida su presencia recurrente en el coliseo madrileño.

La trayectoria de la soprano en el Teatro Real abarca cinco producciones de ópera diferentes y un concierto solista. El propio Teatro Real recordó que Oropesa formó parte del elenco de “Rigoletto” en 2015, debutando en Madrid con ese título. Posteriormente, participó en “Lucia di Lammermoor” (2018), protagonizó “La traviata” (2020), interpretó un papel en “Il turco in Italia” (2023) y, recientemente, en “Maria Stuarda” (2024). Además, realizó un recital como solista en 2022, sumando presencia en variados formatos y repertorios según consignó el teatro.

El repertorio de Giuseppe Verdi ha ocupado un lugar significativo en la relación de Oropesa con el Real. Tanto en el reciente estreno de “I Masnadieri” como en anteriores colaboraciones con el teatro (incluida “La traviata”), las obras del compositor italiano han destacado en su repertorio en la capital española, según reportó el coliseo. Cada aparición, especialmente aquellas que han culminado en bis, ha supuesto una respuesta notable por parte del público y una reafirmación del papel que la soprano desempeña en la programación lírica del teatro madrileño.

El Teatro Real precisó que la interpretación de la cabaletta “Carlo vive? O caro accento, melodia di paradiso” durante “I Masnadieri” se vio seguida de aplausos suficientes como para que la artista repitiera la pieza. El gesto de repetir una parte del aria, especialmente en teatros de la tradición europea, se considera una distinción destinada únicamente a interpretaciones particularmente celebradas, según describe el propio coliseo.

Estas actuaciones refuerzan la trayectoria de Lisette Oropesa en el ámbito español y europeo, consolidando su presencia regular en las temporadas del Teatro Real. La secuencia de bises en obras de distintos compositores y estilos, detalló el teatro, evidencia la amplitud de su repertorio y el aprecio constante de la audiencia madrileña.