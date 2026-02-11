La OMS asegura que el riesgo de propagación del virus Nipah sigue siendo bajo tras seguimiento en India y Bangladesh

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que el riesgo de propagación del virus Nipah a nivel regional y mundial es bajo, tras el seguimiento de más de 230 contactos de los casos registrados en India y Bangladesh.

"Los dos brotes no están relacionados, aunque ambos ocurrieron a lo largo de la frontera entre India y Bangladesh y comparten algunas de las mismas condiciones ecológicas y culturales, así como poblaciones de la especie de murciélago frugívoro que se sabe que es el reservorio natural del virus Nipah", ha explicado Tedros durante una rueda de prensa de la OMS.

De este modo, ha indicado que actualmente la OMS está trabajando con India y Bangladesh en la evaluación de riesgos, el seguimiento de los contactos y la participación comunitaria. No obstante, ha reiterado que el riesgo de propagación del virus Nipah a nivel regional y mundial es bajo.

Por otra parte, Tedros también ha señalado que durante el Consejo Ejecutivo de la OMS -que se celebró la pasada semana- se encomendó a la institución la tarea de convocar debates sobre la reforma de la arquitectura sanitaria mundial. "Es fundamental que todos los que trabajamos en salud mundial colaboremos para aprovechar nuestra ventaja comparativa, evitar solapamientos y duplicaciones, y generar valor y resultados para los países y las personas a las que servimos", ha subrayado.

En el Consejo también se abordaron propuestas para reformar la gobernanza de la OMS, así como la notificación de la retirada de Argentina y los Estados Unidos de América, que la Asamblea Mundial considerará en su reunión de mayo.

Al ser preguntado por los acuerdos bilaterales que el Gobierno de Estados Unidos estaría negociando de forma individual con países africanos, al margen de marcos multilaterales como la OMS, Tedros ha defendido que este tipo de entendimientos entre Estados "han existido siempre" y cree que no necesariamente socavan el sistema multilateral de salud global.

LA MITAD DE LAS PERSONAS CON CATARATAS NO TIENEN ACCESO A CIRUGÍA

Este miércoles se ha publicado en 'The Lancet Global Health' un nuevo estudio, en el que ha participado la OMS, que revela que la mitad de las personas que se ven afectadas por cataratas en todo el mundo no tienen acceso a cirugía para tratar esta afección ocular, lo que supone que cerca de 94 millones de personas viven actualmente con problemas de visión o ceguera debido a cataratas.

"Las cataratas son un importante problema de salud pública con una solución sencilla y rentable, que puede resolverse con un procedimiento de 15 minutos que proporciona una recuperación inmediata y duradera de la visión", ha señalado Tedros.

Sin embargo, ha lamentado que, en África, tres de cada cuatro personas con cataratas carecen de acceso, y en todas las regiones, las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada. "La OMS insta a los gobiernos, socios y donantes a invertir en esta intervención rentable y transformadora para prevenir la ceguera y devolver a las personas la vista", ha reclamado.

"BUENAS NOTICIAS SOBRE CÓLERA"

Tedros ha explicado que en 2013 la OMS y una coalición de socios establecieron una reserva de vacunas contra el cólera con dos objetivos, llevar a cabo campañas de vacunación reactiva en respuesta a brotes y campañas preventivas en áreas con riesgo de brotes para detenerlos antes de que ocurran.

Desde 2021, el mundo ha experimentado un aumento significativo de casos de cólera, y se reportaron 10.600 pruebas en 33 países. Este aumento generó una gran demanda sobre la reserva de vacunas, lo que significó que las campañas preventivas tuvieron que detenerse para asegurar que hubiera suficientes vacunas disponibles para las campañas reactivas.

"Tras los esfuerzos sostenidos de fabricantes y socios, el suministro global anual de vacuna oral contra el cólera se ha duplicado, pasando de 35 millones de dosis en 2022 a casi 70 millones de dosis en 2025. Gracias a este aumento, ahora hemos podido reanudar las campañas de vacunación preventiva contra el cólera después de más de tres años. Esto es importante porque podría ayudarnos a cambiar la tendencia del cólera, previniendo brotes en lugar de solo reaccionar cuando ocurren", ha apuntado Tedros.

En este punto, ha recordado que Mozambique se convirtió en el primer país en reanudar la vacunación preventiva, alcanzando a 1,7 millones de personas en riesgo de cólera, incluyendo áreas remotas. Paralelamente, Mozambique también está llevando a cabo campañas reactivas para controlar un brote que se ha visto agravado por las recientes inundaciones. Las campañas de vacunación preventiva también están programadas para comenzar en Bangladesh y la República Democrática del Congo.