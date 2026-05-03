Las autoridades aseguran haber controlado la crisis medioambiental en el sur de Rusia

Moscú, 3 may (EFE).- La agencia estatal de vigilancia para la salud pública, Rospotrebnadzor, aseguró este domingo que las muestras de agua y aire en la ciudad sureña de Tuapsé, a orillas del mar Negro, atacada varias veces por drones ucranianos que provocaron grandes vertidos de petróleo, se encuentran dentro de los límites normales.

"En la ciudad de Tuapsé, tras la extinción de los incendios en la terminal marítima y la refinería de petróleo, todas las muestras (de aire y agua) se encuentran dentro de los límites normales. El suministro de agua está bajo estricto control", informó la agencia citada por TASS.

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Ayer, las autoridades regionales comunicaron que para el 1 de junio dicho territorio, uno de los principales destinos vacacionales para los rusos, estará listo para recibir turistas y que las playas estarán limpias de productos petrolíferos.

"Por supuesto que habrá temporada de vacaciones. Nuestro distrito tiene una costa de aproximadamente 90 kilómetros. Lo ocurrido en una playa no afectará a las demás. Para el 1 de junio, esta playa estará limpia y quienes visiten nuestra ciudad podrán disfrutarla", anunció el alcalde de Tuapsé, Serguéi Boiko.

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Recientemente las autoridades rusas informaron haber controlado los incendios provocados por los ataques con drones, que provocaron grandes incendios en la refinería de la ciudad, que exporta petróleo a través de vías marítimas.

El viernes Ucrania atacó por cuarta vez la terminal petrolera, los otros tres tuvieron lugar el 16, 20 y 28 de abril.

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Además de grandes vertidos de crudo al mar, las columnas de denso humo negro se transformaron en lluvia de petróleo, dejando desoladoras imágenes en la ciudad, con charcos de crudo en parques infantiles y perros y gatos callejeros empapados en aceite.

Tras el vertido de crudo del año pasado a causa del naufragio de dos petroleros en la misma región de Krasnodar, las autoridades también anunciaron con rapidez la total limpieza de las costas rusas ante la temporada de playa, sin embargo muchas zonas siguieron cerradas y los turistas continuaron viendo restos de productos petrolíferos en el mar.EFE

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