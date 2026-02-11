La Justicia francesa emitirá su fallo sobre el caso contra Le Pen por malversación de fondos el 7 de julio

El Tribunal de Apelación de París emitirá su veredicto en el marco del juicio contra la líder ultraderechista Marine Le Pen por malversar fondos europeos el próximo 7 de julio tras finalizar los alegatos finales de sus dos abogados ante la corte.

"A lo largo de este mes de audiencias, el tribunal ha comprendido plenamente la complejidad del caso y de las cuestiones jurídicas en juego y, por tanto, es legítimo dedicar cierto tiempo a dar una respuesta", ha valorado su representante legal, Rodolphe Bosselut.

Esto se produce después de que la Fiscalía solicitara una condena de cuatro años de prisión, uno de ellos en libertad vigilada bajo modalidad de tobillera electrónica, y cinco años de inhabilitación sin ejecución inmediata contra Le Pen en su juicio en apelación por malversar fondos europeos para pagar a trabajadores de su partido, Agrupación Nacional (AN), entre 2004 y 2016.

Los fiscales, que también han pedido una multa de 100.000 euros, afirmaron que se desviaron las dietas mensuales que percibían los diputados ultraderechistas en el Parlamento Europeo --utilizadas para pagar a asistentes-- para los gastos del partido, incluyendo guardaespaldas. El objetivo era aliviar las finanzas de la formación.

Si el tribunal decide alinearse con la Fiscalía, que no ha pedido la ejecución provisional ni inmediata de la sentencia ante la ausencia de reincidencia por parte de Le Pen, se abre una ventana de oportunidad para que la ultraderechista pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 recurriendo la decisión ante el Tribunal de Casación.