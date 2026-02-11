La comunidad internacional expresa su preocupación por la violencia en Sudán y pide evitar "medios destructivos"

La comunidad internacional ha expresado este miércoles su "grave preocupación" por el "aumento de la violencia" en Sudán y ha pedido a las partes el "cese inmediato" de cualquier acto que contribuya a recrudecer el conflicto, además de evitar el uso de "medios destructivos" que provoquen un "daño devastador sobre la población civil".

En un comunicado, la Unión Africana, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés), la Liga de los Estados Árabes, la Unión Europea y Naciones Unidas han instado a "acabar con cualquier acto que suponga un nuevo aumento de las operaciones militares".

Estos organismos, bajo el nombre de Quinteto, han dicho estar "particularmente alarmados por el rápido deterioro de la situación a la que hacen frente los civiles en Kordofán Norte, Kordofán Sur y Nilo Azul". "Los informes sobre ataques mortales con drones, el endurecimiento de los asedios alrededor de centros poblados, los ataques que afectan a infraestructuras civiles (...), el desplazamiento forzado y las severas restricciones al acceso humanitario, subrayan la urgencia de adoptar medidas inmediatas para prevenir atrocidades", recoge el documento conjunto.

"Recordando los horrores presenciados en El Fasher y teniendo en cuenta las reiteradas advertencias emitidas antes de esas atrocidades, que fueron escuchadas, insistimos en que la población civil no debe seguir pagando el precio de los enfrentamientos en curso", han añadido.

Además, han recordado que es "de vital importancia proteger a los civiles, sus bienes, la infraestructura nacional", así como defender "el Derecho Internacional, que debe ser respetado". "Debe garantizarse un acceso humanitario seguro, rápido y sin obstáculos a todas las zonas necesitadas. Las violaciones graves del Derecho Internacional no pueden quedar sin respuesta. Los responsables deben rendir cuentas", han insistido.

Por ello, han subrayado la importancia de poner en marcha "esfuerzos colectivos para reducir la violencia, restablecer condiciones propicias para la protección de los civiles y detener el flujo de armas, combatientes y otras formas de apoyo que alimentan la violencia y contribuyen a la fragmentación de Sudán".

"Instamos a aprovechar la oportunidad que brindan los esfuerzos en curso para negociar una tregua humanitaria y reducir inmediatamente las hostilidades, con el fin de evitar más pérdidas de vidas y facilitar una ayuda que salva vidas". "Una tregua humanitaria podría servir como un paso importante hacia un cese más amplio de las hostilidades", han manifestado.