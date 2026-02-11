La cancelación de un tren impide a la portavoz de Vox participar en la tractorada de Madrid

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, no ha podido desplazarse este miércoles a Madrid para acompañar a agricultores y ganaderos asturianos en la tractorada convocada contra el acuerdo con Mercosur y los recortes de la Política Agraria Común debido a la cancelación del primer tren de la mañana entre Gijón y Madrid.

La suspensión del tren minutos después de su hora de salida prevista, motivada por los paros convocados por sindicatos minoritarios de maquinistas pese al acuerdo alcanzado esta semana, ha impedido su llegada a la capital a primera hora, frustrando su presencia junto al sector primario asturiano.

Carolina López ha trasladado, no obstante, "todo el apoyo y respaldo de Vox a los agricultores y ganaderos y reiteró que seguirán defendiendo al sector primario "en la calle y en las instituciones" frente a un acuerdo perjudicial para el campo y frente a los recortes que amenazan el futuro del medio rural.

Además, Carolina López lamentó que, "tras haber apoyado el acuerdo de Mercosur, PP y PSOE vuelvan ahora a intentar estafar a los agricultores y ganaderos con "unas salvaguardas que son papel mojado porque ni siquiera forman parte del acuerdo firmado con Mercosur".

"Estamos ante un instrumento unilateral de la Unión Europea, sin garantías reales de aplicación y que no obliga en nada a los países exportadores", subrayó.