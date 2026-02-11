La borrasca 'Nils' dejará viento, olas y lluvias hasta el sábado, cuando acabará el largo periodo de lluvias

A partir de la madrugada del sábado, la cota de nieve en el norte peninsular descenderá hasta situarse entre los 600 y 700 metros, mientras que el frío y las rachas intensas de viento del noroeste marcarán el ambiente en amplias zonas del país. Según detalló Eltiempo.es, una masa de aire frío invadirá el territorio tras el paso de un frente activo que cruzará la península el viernes, dejando importantes precipitaciones en áreas como Andalucía, el sistema Central, Galicia y los Pirineos. Este episodio meteorológico anticipa el final de la prolongada inestabilidad atmosférica registrada en las últimas semanas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De acuerdo con la información publicada por la AEMET, la borrasca ‘Nils’ generará fuertes vientos, temporales marítimos y lluvias generalizadas en prácticamente todo el país hasta el sábado. El portavoz del organismo, Rubén del Campo, explicó que hoy miércoles y mañana jueves persistirán las rachas de viento muy fuertes, en especial en el litoral gallego, el este peninsular y Baleares. Las costas del norte experimentarán olas que pueden superar los seis metros, mientras que en el sur, en torno a Alborán, las olas alcanzarán hasta cuatro metros. Del Campo aconsejó extremar precauciones ante la posible caída de ramas u objetos en altura como consecuencia de los vientos.

Durante la jornada de hoy, la lluvia afectará a gran parte de la Península, siendo más intensa y persistente en Galicia, las comunidades cantábricas y Extremadura. Al mismo tiempo, las temperaturas ascenderán y se aproximarán a los 20℃ en el Cantábrico y superarán los 25℃ en áreas mediterráneas. Este aumento térmico intensificará el deshielo de la nieve acumulada días atrás, lo que transformará la mayor parte de las precipitaciones en lluvia en lugar de nieve.

Para el jueves, la AEMET prevé una situación de transición, con precipitaciones residuales durante las primeras horas en el oeste y norte peninsular, aunque de baja intensidad. Posteriormente, las lluvias reaparecerán al final del día en esas mismas regiones y en Andalucía, y podrían registrar carácter tormentoso y fuerte intensidad local. La cota de nieve descenderá entre 1.300 y 1.600 metros, por lo que la incidencia del deshielo disminuirá levemente. Los vientos seguirán azotando el norte, la mitad oriental peninsular y Baleares, donde también persistirá el temporal marítimo en las costas del Cantábrico y el Mediterráneo. Ese día, las temperaturas experimentarán un descenso generalizado.

El viernes se perfila como el día que pondrá fin al prolongado episodio de lluvias que lleva afectando a la Península y Baleares durante semanas. La AEMET pronostica precipitaciones abundantes en la mayor parte del territorio, con especial intensidad y persistencia en el extremo sureste, Galicia, la zona cantábrica, los Pirineos y áreas montañosas del centro y sur. Únicamente el extremo sureste se mantendrá más ajeno a este episodio. La llegada de una masa de aire frío provocará que la cota de nieve baje hasta unos 800 o 1.000 metros en el norte, y de 1.000 a 1.200 metros en el resto de la Península. Además, se prevén heladas en zonas de montaña, aunque seguirá habiendo registros superiores a los 20-22℃ en puntos del sureste y Baleares, mencionó Del Campo.

Eltiempo.es amplió la información sobre los efectos de la borrasca prevista para el viernes y sábado, apuntando que tras el cruce del primer frente atlántico, las precipitaciones se intensificarán sobre todo en el Cantábrico y las vertientes norte de los sistemas montañosos. La masa de aire frío que seguirá a este frente reducirá notablemente la cota de nieve, haciendo que en la madrugada del sábado ya se sitúe entre los 700 y 600 metros en el norte y descienda hasta los 700-900 metros en las zonas interiores.

El sábado, la irrupción del anticiclón supondrá una mejoría en el tiempo, aunque persistirá cierta inestabilidad en el norte del país. Rubén del Campo, de la AEMET, puntualizó que la nubosidad será abundante y las precipitaciones continuarán en el Cantábrico y los Pirineos. En el archipiélago balear y la mitad sur peninsular, los cielos tenderán a despejarse conforme avance el día. El descenso de las temperaturas se hará patente, acentuado por las ráfagas intensas de viento del noroeste, responsables de aumentar la sensación térmica de frío. Las heladas se expandirán por zonas del interior y la nieve será visible en el tercio norte desde los 700 metros, y en el nordeste podría observarse desde los 400 o 500 metros durante las horas nocturnas.

La situación anticiclónica se consolidará el domingo, con cielos poco nubosos en la mayor parte del país, salvo en el extremo norte, donde persistirá la nubosidad junto con algunos episodios de lluvia y nieve. El amanecer presentará temperaturas bajas y heladas generalizadas en el interior, mientras que a lo largo del día las máximas subirán de manera clara. El portavoz de la AEMET anticipó que este repunte térmico continuará al inicio de la próxima semana, eliminando las heladas en casi toda la Península y restringiendo las precipitaciones al extremo norte.

En cuanto a las Islas Canarias, la AEMET estima condiciones meteorológicas estables durante los próximos días, con nubosidad variable en el norte de las islas y mayores claros en el sur. Es posible que se registren lluvias débiles en el norte el viernes y el sábado, aunque el ambiente se mantendrá apacible en general. El organismo meteorológico afirmó que las temperaturas en el archipiélago experimentarán un ascenso progresivo entre miércoles y viernes, alcanzando valores que se consideran agradables para la época del año.

Durante estas jornadas, la combinación de episodios de viento, lluvias y variaciones de temperatura influirá en la situación hidrológica y en el deshielo de las zonas montañosas tras las recientes nevadas, además de generar situaciones de riesgo en las áreas más afectadas por el temporal. Según advirtió Del Campo para la AEMET, la ciudadanía debe permanecer atenta a las recomendaciones por la persistencia de fenómenos meteorológicos adversos.