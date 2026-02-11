La autopsia de los migrantes fallecidos en Grecia desmiente la versión de la Policía de que murieron ahogados

La presencia de lesiones extremadamente graves en la cabeza y en la zona cervical en las víctimas, así como daños asociados en el tórax en el caso de una de las mujeres fallecidas, lleva a los expertos forenses a indicar que los fallecimientos no están relacionados con la sumersión, sino con traumatismos derivados de un impacto violento. Según detalló el portal de investigación Documentonews.gr, los informes forenses consultados contradicen de forma directa la versión policial sobre la causa de la muerte de los migrantes afganos que perdieron la vida cerca de la isla griega de Quíos.

El portal Documentonews.gr reportó que quince migrantes murieron el pasado martes frente a la costa este de Quíos, en Grecia, luego de un choque entre una embarcación que transportaba migrantes y un barco de la Guardia Costera. La Policía había afirmado inicialmente que las víctimas fallecieron ahogadas como consecuencia de la colisión y el posterior hundimiento de la embarcación. Sin embargo, los resultados de las autopsias revisados por este medio desmienten la narrativa oficial, al descartar el ahogamiento y evidenciar contundentes traumatismos craneoencefálicos y lesiones cervicales en los cuerpos de las víctimas.

De acuerdo con Documentonews.gr, los forenses establecieron en todos los casos la ausencia de signos de ahogamiento, afirmando que la muerte sobrevino por fuertes golpes. El medio de investigación señaló que, aunque permanecen pendientes los análisis toxicológicos e histológicos, la prueba física muestra que el elemento común en los cadáveres es la presencia de traumatismos atribuidos a un impacto de considerable fuerza. En uno de los informes se precisa que una mujer presentaba lesiones muy severas en la cabeza y daños asociados en el tórax, lo que resalta la violencia del episodio.

Documentonews.gr también detalla que las lesiones observadas, en su diversidad y gravedad, sugieren la intervención de fuerzas externas más que las consecuencias típicas de un naufragio por ahogamiento. Los peritajes médicos ponen en entredicho las explicaciones iniciales entregadas por las autoridades, según las cuales las muertes correspondían a sumersión tras el hundimiento de la lancha.

La versión de la Policía, consignada en un comunicado y recogida también por Documentonews.gr, relata que la lancha rápida que transportaba a los migrantes “no obedeció las señales visuales y acústicas” de la patrullera de la Guardia Costera y que, tras invertir su rumbo, impactó el costado de estribor del barco oficial. Como consecuencia de la fuerza del choque, la policía señala que la embarcación de los migrantes volcó y se hundió, arrojando a todos sus ocupantes al mar.

Durante el operativo, además de las quince víctimas mortales, otras veinticinco personas resultaron heridas, incluidas dos integrantes de la Guardia Costera. Los detalles exactos de cómo se desarrolló el abordaje y el posterior accidente aún se encuentran bajo investigación, pero las autoridades continúan apoyando la versión de la colisión accidental pese a los hallazgos forenses.

En los próximos días se esperan los resultados de los exámenes toxicológicos e histológicos, a fin de complementar los informes médicos y aportar evidencia adicional sobre la causa exacta de la muerte de cada una de las víctimas, según informó Documentonews.gr. El hallazgo de lesiones graves derivadas del impacto ha puesto bajo escrutinio la actuación tanto de la Guardia Costera como de quienes manejaban la embarcación de migrantes, y ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de intervención en operaciones de interceptación en el mar Egeo.

El caso ha provocado una revisión de los informes policiales y ha reavivado el debate sobre las condiciones y consecuencias de las operaciones marítimas en la frontera oriental de Grecia, una ruta habitual de tránsito para personas migrantes que buscan llegar a Europa. La investigación sigue centrada en determinar las circunstancias precisas en las que ocurrió la colisión y en esclarecer por completo las causas de la muerte, según el seguimiento que realiza Documentonews.gr.