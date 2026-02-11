Isabel Pantoja podría volver a prisión por su millonaria deuda con Hacienda

Nuevo revés para Isabel Pantoja, ya que como asegura la revista 'Lecturas' podría "revivir su peor pesadilla" diez años después de abandonar la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira (Sevilla) tras 14 meses cumpliendo condena por un delito de blanqueo de capitales en el marco del 'Caso Malaya'.

Según la citada publicación, la tonadillera podría acabar de nuevo en la cárcel si no consigue hacer frente a la deuda de 1.010.000 euros que arrastra con Hacienda y cuyo aval era Cantora, que en los próximos días saldrá a subasta después de que la entidad bancaria la embargase tras cinco años de impago de la hipoteca de 12.000 euros mensuales que habría acarreado una deuda de 2.2 millones de euros con KutxaBank.

Después de perder la finca de Medina Sidonia, Isabel ya no tiene manera de afrontar la elevada cantidad que debe a la Agencia Tributaria, que al ver que el plazo para saldarla por la vía administrativa se acaba habría tomado la decisión de ir por la vía penal para intentar cobrar el millón diez mil euros que debe la cantante.

"El plazo ya se ha acabado porque ya no tiene la finca, la finca pertenece al banco. La Agencia Tributaria ahora mismo no tiene donde reclamar a Isabel Pantoja ese dinero y los aplazamientos y los plazos que le habían dado han vencido" ha revelado el director de Lecturas, Luis Pliego, en 'El tiempo justo'.

Una reclamación de Hacienda a Pantoja por la vía penal que podría complicar y mucho el horizonte de la madre de Kiko Rivera, ya que al tener antecedentes penales y superar la deuda el millón de euros -lo que implica un delito fiscal- podría enfrentarse a una pena de entre 1 y 5 años de prisión. "Lo tiene complicado a no ser que pague. Va a revivir su peor pesadilla" ha apuntado el periodista.

Y eso no es todo, ya que la 'tabla de salvación' a la que se ha agarrado Isabel en los últimos tiempos para intentar sanear su economía, la serie sobre su vida, se tambalea. Según Lecturas, la conocida plataforma de vídeo con la que la artista lleva meses negociando le habría dado de plazo hasta abril para que decida si cuenta todo -incluyendo su paso por la cárcel, su relación con Julián Muñoz, o su amistad con rostros como Encarna Sánchez o María del Monte, 'líneas rojas' que Pantoja no estaría dispuesta a cruzar- y sin las que el proyecto no se llevaría a cabo.