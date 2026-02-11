Feijóo y Abascal se burlan del "proyecto españolista" de Rufián para "unir a España y la izquierda": "Vaya salvavidas"

Los presidentes del PP, Alberto Núñez Feijóo y de Vox, Santiago Abascal, se han burlado este martes de la idea de una candidatura de izquierdas plurinacional lanzada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. El primero le ha avisado de que su "proyecto españolista igual dura menos que la República Catalana" y el segundo le ha recriminado que haya pasado del independentismo a querer "unir a España y a la izquierda". "Vaya salvavidas", ha rematado.

Ambos han aprovechado sus intervenciones en el Pleno del Congreso, donde comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de la propuesta impulsada por el portavoz de ERC, quien este mismo lunes admitió que, aunque tiene "apoyo popular" para diseñar esa candidatura carece de apoyo político para ello.

"Señores de Esquerra, la nueva esperanza de la izquierda de España; señor Rufián, enhorabuena", le ha dicho Feijóo desde la tribuna. Ha sido una referencia breve pues, según él mismo ha apuntado, prefería no ahondar en su "proyecto españolista" porque "igual dura menos que la República Catalana".

HUELE A "NAFTALINA"

Después ha sido Abascal quien se ha dirigido al portavoz de ERC llamándole "salvavidas" y recordándole que prometió dejar el Congreso si no se lograba la independencia de Cataluña pero sigue sentado en su escaño.

"Rufián era uno que se iba pero se ha quedado y ya huele a naftalina en este Congreso. Era uno que iba a separar España pero que ahora quiere unirla; uno que ahora quiere unir a la izquierda, pero que parece que la está dividiendo más". "Vaya salvavidas, no le arriendo la ganancia a señor Sánchez", ha apostillado Abascal, antes de apuntar que a Rufián no le preocupan las Rodalies sino "salvar" al presidente.