El tenista español Rafa Jódar cae ante Denis Shapovalov en primera ronda del torneo de Dallas

El tenista español Rafa Jódar ha quedado eliminado en la primera ronda del torneo de Dallas, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura y condiciones indoor, tras caer ante el canadiense Denis Shapovalov (6-1, 6-2) en un encuentro en el que encajó hasta 11 juegos de manera consecutiva.

Rafa Jódar, que se metió en el cuadro final del torneo tras superar a los estadounidenses Mitchell Krueger y Murphy Cassone en la previa, no tuvo opciones de seguir avanzando en el torneo ante un inspirado Denis Shapovalov. Además, el joven español estuvo muy poco contundente con su saque, que sólo pudo mantener en dos ocasiones en todo el encuentro.

El madrileño, que arrancó el duelo manteniendo su servicio, vio como su rival conseguía sumar 11 juegos de manera consecutiva para, primero, llevarse el primer set 6-1, y después, encarrilar la segunda manga con un 5-0 de inicio. Finalmente, Jódar maquillaría el marcador con dos juegos para el 6-2 definitivo.