El Gobierno traslada a las CCAA diferentes opciones para que puedan participar en proyectos impulsados por la OCDE

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado un acuerdo que permitirá a los gobiernos autonómicos de España participar en los Comités Ejecutivos de la Comisión Europea durante el período 2026-2029. Este avance se dio a conocer durante la más reciente sesión plenaria de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), presidida por el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, según consignó el medio oficial.

Durante la reunión, el Gobierno presentó a las comunidades autónomas diversas posibilidades para integrarse en proyectos respaldados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Tal como informó el ministerio, entre los temas principales tratados en el encuentro figuraron las distintas respuestas de la Unión Europea ante las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como las maneras en que los gobiernos regionales pueden sumarse a iniciativas internacionales de la OCDE.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, también participó en el pleno, que sirvió para analizar los próximos retos europeos, incluyendo la elaboración del futuro Marco Financiero Plurianual correspondiente a los años 2028-2034. De acuerdo con la información detallada por el Gobierno, los participantes evaluaron el estado de la política de cohesión y los asuntos industriales, haciendo énfasis en el impacto que estos temas tienen en las regiones españolas.

La transición justa fue otro de los asuntos presentes en la agenda, con especial atención a los procesos que aseguren que los cambios hacia una economía más sostenible se lleven a cabo de manera equitativa para todos los territorios. Además, la CARUE exploró las iniciativas relacionadas con la adaptación local de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, abordando así los mecanismos con los cuales las autonomías pueden contribuir activamente al cumplimiento de estos compromisos internacionales.

Según reportó el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la participación de las comunidades autónomas en los Comités Ejecutivos de la Comisión Europea refuerza la representación española en las instituciones europeas, permitiendo que las decisiones adoptadas en Bruselas incorporen la diversidad territorial existente en España. Arcadi España recalcó ante los miembros del pleno que “la cooperación leal entre el Estado y las comunidades autónomas fortalece la posición de España en Europa y garantiza que las decisiones que se adopten en Bruselas respondan a la diversidad y a la realidad territorial de nuestro país”.

Durante el encuentro de la CARUE, se abordaron también los procedimientos para la participación autonómica en los proyectos liderados por la OCDE. El Gobierno trasladó a las regiones varias alternativas para involucrarse en estos programas, promoviendo así una mayor presencia de las comunidades en el ámbito internacional y en la discusión de asuntos estratégicos como el desarrollo regional, la innovación y las políticas de desarrollo sostenible, según reiteró el ministerio citado por fuentes oficiales.

En referencia a la política arancelaria de Estados Unidos, los representantes analizaron posibles estrategias coordinadas a nivel europeo para responder a las medidas impuestas, evaluando sus repercusiones sobre sectores económicos españoles y discutiendo la necesidad de posiciones conjuntas que reflejen los intereses nacionales y regionales. En este contexto, la participación autonómica se presenta como un elemento clave para que las regiones puedan trasladar sus inquietudes y propuestas tanto a Madrid como a Bruselas.

El análisis del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 incluyó debates sobre la asignación de fondos europeos y la importancia de mantener los principios de cohesión para equilibrar el desarrollo entre áreas más avanzadas y otras con mayores necesidades estructurales. El ministerio enfatizó la relevancia de la participación regional en la configuración de estos instrumentos financieros, subrayando la función de los gobiernos autonómicos en la gestión e implementación de los recursos procedentes de la Unión Europea.

Finalmente, la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda autonómica fue tratada como un paso fundamental para cumplir con los compromisos internacionales de España. El ministerio comunicó que la localización de los ODS implica la adaptación de las metas globales a las realidades territoriales, proceso en el cual la cooperación multinivel resulta esencial para alcanzar una transición justa y sostenible en todas las comunidades.

Tal como reflejaron las declaraciones y resoluciones compartidas tras el pleno, el Gobierno apuesta por una mayor presencia de las comunidades autónomas en la toma de decisiones de la Unión Europea y en las iniciativas de la OCDE, asentando así un modelo de gobernanza que refleje la pluralidad territorial y fortalezca la representación española en los foros internacionales.