El Círculo de Bellas Artes celebra 100 años de su edificio: "La independencia es el mayor valor de nuestra institución"

El Círculo de Bellas Artes celebra el centenario de su edificio con la inauguración de la exposición 'Casa de las Artes. Abierta desde 1926', con la que explica la creación de su sede en Madrid.

"Desde ese momento (en el que abrió), el Círculo ha sido una institución abierta, una institución plural, una institución que siempre ha buscado provocar en sus paredes el debate argumentado, el disenso educado, una pluralidad de puntos de vista y una apertura que es, junto con la independencia, el mayor valor de nuestra institución", ha explicado el director de la institución, Valerio Rocco, durante la presentación de la muestra.

Esta inauguración llega dos días después de que los 72 miembros de la European Alliance of Academies (red de academias de arte e instituciones culturales de Europa) expresasen su apoyo al Círculo, pidiendo a la Comunidad de Madrid que reconsidere su decisión de rebajar la financiación a la institución cultural.

En este sentido, Rocco ha explicado en declaraciones a Europa Press que no ha recibido ninguna respuesta por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

El director de la institución ha precisado que se pasó a la Comunidad de Madrid la lista con los 25 proyectos propios por valor de más de medio millón de euros para ser financiados. A esto, ha añadido que la "única respuesta" que recibió el Círculo es que en vez de recibir 250.000 euros, solo llegarían 12.000 para una muestra sobre El Quijote.

"Hay un sentimiento de precariedad", ha añadido Rocco que ha desgranado que a causa de esta reducción en la financiación se ha tenido que suprimir un ciclo de cine y en vez de 15 conciertos de música clásica, se harán 10. Además, ha asegurado que desde el CBA han tratado "retomar" y "recoser" las relaciones con la Comunidad de Madrid, pero que solo han recibido respuestas apostillando que se estaba "estudiando" cada proyecto.

CIEN AÑOS DE LA APERTURA DEL EDIFICIO, OBRA DE ANTONIO PALACIOS

La muestra, que celebra el centenario del edificio, proyectado por Antonio Palacios y concluido en 1926, propone un recorrido por el origen, el diseño y la construcción de una de las arquitecturas más emblemáticas de la Gran Vía madrileña.

Así, según ha explicado el arquitecto y presidente del CBA, Juan Miguel Hernández León, se exponen planos originales, dibujos preparatorios, fotografías de época y piezas inéditas que permiten entender desde el concurso convocado en 1919 para levantar la nueva sede del Círculo, hasta la actualidad.

De hecho, Hernández León ha precisado que fue un concurso "polémico" el que concluyó con la obra de Palacios, porque de los 15 arquitectos invitados a participar, ninguno consiguió ganar y el premio quedó desierto. Además, a Palacios le había descalificado el jurado en la primera fase porque no cumplía "las ordenanzas nuevas del Ayuntamiento de Madrid". "Fue una cuestión de altura", ha añadido el presidente de la entidad.

Hasta el próximo 10 de mayo, la muestra tratará de mostrar "de manera sencilla" la "gran aventura" que supuso la construcción del edificio. "No es una exposición sobre la historia del Círculo de Bellas Artes, ni tampoco sobre Antonio Palacios, ni tampoco es un estudio en términos académicos, arquitectónicos", ha señalado la directora de Programación y Exposiciones del Círculo, Laura Manzano.

'La Casa de las Artes. Abierta desde 1926' forma parte de una programación con la que el Círculo celebra este año el centenario del edificio, un aniversario que vertebrará gran parte de las propuestas que la institución organizará en los próximos meses.

Tras esta muestra irán 'Eclosión. El Círculo de Bellas Artes en los años 80 y 90' y 'La Lechuza de Minerva', que completan la oferta expositiva. La primera analiza la renovación estructural y conceptual que redefinió el papel de la institución en la vida cultural española durante las décadas de los ochenta y los noventa.

Mientras, 'La lechuza de Minerva' propone una reflexión crítica a partir del espíritu de 'El sueño imperativo' (1991), una exposición que transformó el Círculo en un campo de fricción política y poética.