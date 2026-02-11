Detenido un hombre armado que tomó como rehenes a profesores y alumnos en una escuela en Tailandia

La fundación Mae Taptim Yala reportó, citada por el diario tailandés 'The Nation', que uno de los docentes resultó herido por impacto de bala durante el asalto armado a una escuela en la provincia de Songkhla, sur de Tailandia, y fue trasladado de inmediato a un hospital local. El incidente motivó el despliegue de equipos de rescate para asistir en la evacuación de los rehenes. La Policía Real de Tailandia confirmó poco después la liberación de todos los cautivos y aseguró su integridad física.

Según la información divulgada este miércoles por la Policía Real de Tailandia, un hombre ingresó armado al centro educativo ubicado en el subdistrito de Patong, en Songkhla, y retuvo a profesores y estudiantes como rehenes. Las fuerzas policiales, siguiendo procedimientos tácticos, intervinieron en las instalaciones para tratar de proteger a quienes permanecían dentro. El cuerpo policial señaló que la intervención culminó con la detención del atacante y la liberación total de los rehenes.

Previo a la resolución del incidente, las fuerzas de seguridad realizaron un despliegue de unidades especiales en el área con el objetivo de asumir el control de la escuela y neutralizar la amenaza. Durante la operación, los agentes emplearon protocolos orientados a la seguridad de los ocupantes, según subrayó la Policía en mensajes publicados en redes sociales. Los equipos de emergencia también arribaron al lugar para asistir en la evacuación y facilitar la atención médica a los afectados.

De acuerdo con el reporte del medio tailandés 'The Nation', no se ha especificado el número exacto de atacantes, pero se indicó que un grupo armado irrumpió en el colegio poco antes del cierre de la jornada escolar. El ataque provocó heridas en al menos un docente, quien recibió atención médica tras su traslado a un hospital cercano. La Policía Real de Tailandia no informó, hasta el momento, sobre víctimas mortales derivadas del asalto.

Durante el operativo de rescate, las autoridades coordinaron el ingreso de unidades especializadas para gestionar la situación de manera controlada y evitar nuevos daños a alumnos y personal escolar. La intervención concluyó con la detención del individuo armado y la recuperación del control en el recinto educativo.

El incidente generó una rápida respuesta de las fuerzas policiales y de los servicios de rescate en la provincia de Songkhla, confirmando, tal como publicó la Policía Real de Tailandia, que todos los rehenes se encuentran a salvo y fuera de peligro tras la conclusión del operativo. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias y motivos del ataque al centro educativo, de acuerdo con la información oficial disponible hasta el cierre de esta edición.