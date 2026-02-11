Detenida en Marbella una pareja al dar su bebé positivo en cocaína

Fuentes policiales indicaron que la intervención empezó después de que una alerta por una hoguera en las dunas de Cabopino derivó en el hallazgo de un menor en condiciones críticas, presentando síntomas de desnutrición y, posteriormente, un resultado positivo por cocaína tras un análisis hospitalario. Según publicó Europa Press, la pareja, compuesta por una mujer de 25 años y un hombre de 43, fue detenida en Marbella tras confirmarse la presencia de drogas en el organismo del bebé.

De acuerdo con Europa Press, los hechos se desencadenaron en la tarde del pasado domingo, cuando una persona contactó a la Policía Local para advertir acerca de un campamento irregular y una hoguera encendida en la zona de dunas de Cabopino, en Marbella. La Policía Local se trasladó hasta el lugar y, tras una revisión del entorno, localizaron un coche sin seguro y con la Inspección Técnica de Vehículos caducada junto a una tienda de campaña donde se encontraba la familia.

Los agentes identificaron a los ocupantes del campamento e inspeccionaron las condiciones del menor, observando signos de malnutrición, según reportó el diario Sur. Debido a la situación del niño, procedieron a su traslado, junto con los padres, a un centro de salud. El personal médico, tras evaluar el estado del bebé, decidió derivarlo al Hospital Costa del Sol donde quedó ingresado para realizar estudios y garantizar su nutrición, detalló Europa Press.

En el hospital, los profesionales realizaron diferentes exámenes al menor. Una de las pruebas, una analítica de orina, permitió detectar la presencia de cocaína en su organismo. Una vez confirmado el resultado, las autoridades actuaron y arrestaron a ambos padres por su posible vinculación con los hechos, según consignó Europa Press.

La investigación del caso, que inicialmente estaba a cargo de la Policía Local de Marbella, pasó a manos de la Policía Nacional tras la detección de la sustancia estupefaciente en el menor. La Policía Nacional continuó reuniendo datos relacionados con las circunstancias en las que vivía la familia y con el consumo de estupefacientes detectado en el bebé, detalló el medio.

El caso suscitó preocupación entre los profesionales sanitarios y fuerzas de seguridad por el estado físico del menor y por la situación en la que fue hallado, expuesto a una hoguera en una zona no habilitada y alojado en una tienda de campaña sin condiciones adecuadas. Europa Press añadió que la investigación sigue abierta mientras se analizan responsabilidades y se decide el futuro del menor tras su recuperación en el hospital.