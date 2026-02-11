China tilda de "infundadas" las acusaciones de EEUU sobre una supuesta prueba nuclear secreta en 2020

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, afirmó que Estados Unidos ha gastado billones de dólares en la modernización de su arsenal nuclear, en la expansión de su triada nuclear, el establecimiento de un sistema global antimisiles y el despliegue adelantado de activos estratégicos. Lin sostuvo que estas acciones han tenido consecuencias graves para el equilibrio estratégico a nivel mundial y la estabilidad internacional, señalando a Washington como responsable de socavar la paz mundial. Estas declaraciones se dan en respuesta a lo publicado por Europa Press sobre las acusaciones difundidas por funcionarios estadounidenses respecto a una supuesta prueba nuclear encubierta por China en junio de 2020, alegatos a los que Pekín ha catalogado como “completamente infundados”.

Según informó Europa Press, Lin Jian también apuntó que Estados Unidos constituye la principal fuente de alteración del orden nuclear internacional, responsabilizándolo del deterioro de la estabilidad estratégica global. Argumentó que el Gobierno estadounidense no ha renovado el tratado Nuevo START, lo cual, precisó, ha minado la confianza entre las grandes potencias. Además, criticó a Washington por presuntamente mantener un doble rasero en materia de no proliferación nuclear, lo que, a juicio del portavoz, afecta severamente a la seguridad y la estabilidad global.

De acuerdo con el relato dado a conocer por Europa Press, el portavoz chino reiteró que Pekín mantiene un compromiso con la moratoria global sobre las pruebas nucleares y exigió que Washington honre el consenso internacional en la materia. Además, instó a que se adopten medidas concretas para proteger el régimen internacional de desarme y no proliferación nuclear. Lin insistió en que China practica una política nuclear basada en la autodefensa y actúa de manera coherente y constante en el tiempo, remarcando la voluntad del país de contribuir a la preservación de la seguridad y la paz internacionales.

A raíz de las recientes acusaciones estadounidenses, Lin denunció un intento por parte de Washington de "inventar pretextos" para reiniciar sus propios ensayos nucleares, según detalló Europa Press. Subrayó que Pekín rechaza categóricamente estos señalamientos, al considerarlos una maniobra para distorsionar y desprestigiar la política nuclear china. Pidió, en consecuencia, que Estados Unidos restablezca el compromiso asumido por los cinco Estados con capacidades nucleares en relación con la moratoria global de pruebas.

Europa Press recogió que las acusaciones estadounidenses fueron expuestas por Thomas DiNanno, subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional, quien manifestó la semana pasada en la Conferencia de Desarme en Ginebra que China habría realizado una prueba nuclear no declarada en junio de 2020. Según DiNanno, el Ejército Popular de Liberación utilizó métodos para "desacoplar" las explosiones, una técnica que supuestamente busca reducir la eficacia de los sistemas de detección sismológica y ocultar las detonaciones a la comunidad internacional. También aseveró que China preparó explosivos de cientos de toneladas para ensayos nucleares y que uno de estos experimentos tuvo lugar el 22 de junio de 2020.

En respuesta a estas declaraciones, Lin Jian insistió, de acuerdo con Europa Press, en que Estados Unidos debe asumir la responsabilidad especial que le corresponde como nación con el mayor arsenal nuclear del planeta. Sostuvo que se trata de una obligación reconocida a nivel internacional y que corresponde a Washington liderar los esfuerzos globales de desarme nuclear.

Europa Press también recordó los antecedentes relativos al tratado Nuevo START, firmado por Estados Unidos y Rusia en abril de 2010 y vigente desde febrero de 2011, acuerdo cuyo objetivo principal ha sido limitar los arsenales estratégicos nucleares de ambas potencias. A pesar de la importancia de este tratado, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció la suspensión de la participación de Rusia en febrero de 2023, en medio del conflicto con Ucrania, situación que dejó sin renovación alguna a este instrumento. Lin sugirió que Estados Unidos debería reanudar el diálogo directo con Moscú para restaurar acuerdos en materia de estabilidad estratégica tras la expiración del tratado.

En cada intervención y según las declaraciones recogidas por Europa Press, Lin remarcó la oposición de Pekín a cualquier acusación infundada, asegurando que la política nuclear china responde al desarrollo pacífico y la autodefensa. Recalcó que el país asiático mantendrá una postura constructiva en los foros internacionales dedicados a la paz y la seguridad.

El medio Europa Press también detalló que las tensiones en torno al control de armas y el régimen de no proliferación han escalado en los últimos años, ante las divergencias sobre despliegues estratégicos, revisión o retiro de acuerdos como el INF y el propio Nuevo START, así como el desarrollo de nuevos armamentos por parte de Estados Unidos y otros países. China, de acuerdo a la posición de su Gobierno expresada por Lin Jian, plantea que sólo una cooperación internacional honesta y el respeto a los consensos establecidos podrán mantener la estabilidad y frenar el riesgo de una nueva carrera de armamentos nucleares.