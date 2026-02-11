Aumentan a más de 590 los muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que durante las pasadas 24 horas recuperaron tres cuerpos y contabilizaron ocho muertos y 20 heridos, cifras que aumentan el saldo de víctimas mortales desde la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025. Según consignó el medio, el conteo se sitúa ya en 591 fallecidos y 1.578 lesionados desde el 11 de octubre, día posterior al inicio formal de la tregua basada en la propuesta presentada por Estados Unidos para frenar la violencia en la Franja de Gaza.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades de Gaza, que permanecen bajo el control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), la recolección de cadáveres continúa, especialmente en zonas a las que las ambulancias y los equipos de Protección Civil aún no han podido acceder debido a la magnitud de los daños ocasionados por los bombardeos y los enfrentamientos previos. Además, el Ministerio de Sanidad de Gaza detalló que en áreas de las que las fuerzas israelíes se han replegado recientemente, los equipos de rescate lograron recuperar un total de 720 cuerpos, según información publicada.

Estos datos aparecen tras más de dos años del inicio de la última ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, que comenzó como respuesta a los ataques ocurridos el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, la cifra global, según reportó el Ministerio de Sanidad gazatí, alcanza los 72.045 muertos y 171.686 personas heridas. El comunicado advierte que aún existe un número indeterminado de víctimas bajo los escombros y en calles de zonas devastadas a las que los servicios de emergencia no han podido llegar, lo que sugiere una posible subestimación del número total de afectados.

Las autoridades israelíes, por su parte, reiteran que sus acciones militares en Gaza tienen como objetivo a "terroristas" y sostienen que no han violado las condiciones del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025. Según han manifestado en distintas declaraciones recogidas por los medios, consideran que estas operaciones se enmarcan en su derecho a la defensa y que los ataques selectivos no contravienen lo pactado en el cese de hostilidades.

En tanto, tal como publicó el medio, siguen llegando denuncias desde el terreno acerca de la dificultad para recuperar cuerpos y brindar atención médica a los heridos, principalmente en zonas donde los combates y las operaciones israelíes de las semanas previas han dejado destrucción y un acceso sumamente limitado a infraestructuras básicas. Equipos de rescate y sanitarios indicaron a través del comunicado oficial que la acumulación de escombros y el peligro de nuevas hostilidades complican las tareas de recuperación y de traslado de los heridos hacia los centros hospitalarios.

A pesar del alto el fuego acordado, las cifras oficiales reflejan que los incidentes violentos y los ataques esporádicos persisten en ciertas áreas. Las autoridades de la Franja advierten que la situación humanitaria sigue deteriorándose, ya que residentes desplazados y familias que han perdido sus viviendas deben enfrentarse tanto a la falta de seguridad como a la carencia de servicios primarios en medio de una crisis prolongada.

El Ministerio de Sanidad de Gaza remarcó, según los comunicados recogidos por los medios, que la falta de acceso de los equipos de ambulancia y protección civil a numerosas áreas implica que se desconoce el número real de personas atrapadas o fallecidas bajo los escombros. Las tareas de recuperación y atención médica se desarrollan con enormes retos logísticos y humanitarios, agravados por los daños a las redes de comunicaciones y transporte en el enclave.

Con el balance actualizado publicado, las autoridades locales piden a la comunidad internacional que intervenga para facilitar el acceso de ayuda humanitaria, la reconstrucción de infraestructuras esenciales y la garantía de protección para la ciudadanía civil.