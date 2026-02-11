Asciende a 16 el número de muertos por los sucesivos temporales desde el mes de enero en Portugal

Al menos 16 personas han muerto en Portugal desde el 28 de enero tras el paso de las borrascas Kristin, Leonardo y Marta por el país, que han dejado cientos de evacuados, carreteras cortadas e importantes inundaciones, fundamentalmente en la región de Coimbra.

La última víctima mortal documentada es un hombre de 72 años que sufrió un accidente el pasado 28 de enero mientras se encontraba llevando a cabo reparaciones en el techo de una casa de uno de sus familiares en el municipio de Pombal.

"Murió el martes en el Hospital Universitario de Coimbra", ha detallado un trabajador de la funeraria, según ha recogido la agencia de noticias Lusa.

Protección Civil ha pedido precaución a los residentes en zonas propensas a inundaciones, siendo la región cercana al río Mondego la que más preocupa a las autoridades después de que uno de los diques, ubicado en Casais, haya colapsado. La Fuerza Aérea ha tenido, de hecho, que rescatar a cuatro trabajadores que se habían quedado varados tras la rotura de la infraestructura.

El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, ha advertido que se esperan más precipitaciones hasta la mañana del viernes, lo que podría provocar más problemas en la resistencia del dique que une Coimbra con la ciudad de Figueira da Foz. La rotura ha interrumpido el tráfico en ambos sentidos en la autopista A1 entre los nudos de Coimbra Norte y Coimbra Sur.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Maria da Graça Carvalho, ha afirmado que el caudal en la presa de Coimbra ha alcanzado los 2.100 metros cúbicos por segundo, por encima del valor para el que se diseñaron los diques. "Sólo en estos dos días, las precipitaciones equivalen al 20 por ciento de la media anual de Portugal", ha revelado.

Las autoridades alertaron del derrumbe la noche del martes y procedieron a evacuar a cerca de 3.000 de personas de sus casas como medida de precaución. Las aguas, por el momento, fluyen hacia el campo, por lo que hay cierta capacidad de contención.

La ministra del Interior, Maria Lúcia Amaral, presentó el martes su renuncia al cargo en medio de las críticas por su gestión marcada por los estragos que ha dejado el temporal de lluvias. Sus competencias serán asumidas temporalmente por Montenegro.