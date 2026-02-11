Al menos diez personas mueren en un tiroteo en una escuela del oeste de Canadá

Dos cuerpos adicionales aparecieron en una vivienda de Tumbler Ridge, sumando a las víctimas encontradas inicialmente dentro de la escuela, en lo que las autoridades han calificado como uno de los hechos violentos más graves registrados en el oeste de Canadá en los últimos años. El martes por la tarde, al menos diez personas perdieron la vida tras un tiroteo dentro de una escuela de la localidad, según informó la Policía y detalló la agencia EFE.

El ataque, ocurrido en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, dejó también un saldo de aproximadamente 25 personas atendidas en el centro médico local, mientras que otras dos víctimas fueron trasladadas en helicóptero debido a la gravedad de sus lesiones, según publicó EFE. Entre los fallecidos figura el supuesto autor del tiroteo, quien fue hallado muerto por heridas autoinfligidas, conforme indicó la Policía Montada de Canadá en un comunicado reproducido por la agencia.

De acuerdo con la información policial transmitida por EFE, el incidente comenzó alrededor de las 13:20 hora local (22:20 GMT). A partir de ese momento, las fuerzas del orden recibieron reportes sobre el tiroteo que se estaba produciendo en el interior del colegio secundario, situado en esta comunidad de unos 2.400 habitantes, aproximadamente a 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver.

Durante la intervención, los agentes ingresaron en la escuela con la intención de ubicar la amenaza de manera inmediata. En el proceso, confirmaron la presencia de múltiples víctimas mortales distribuidas en distintas áreas del edificio. La Policía destacó además que, al concluir el operativo, todos los estudiantes y el personal que permanecían dentro de la institución fueron evacuados de forma segura.

Según consignó la agencia EFE, seis de las víctimas mortales fueron ubicadas dentro de la escuela, dos más en la mencionada vivienda, y una persona perdió la vida durante su traslado al hospital. Los agentes informaron que en la actualidad no existen indicios de la presencia de otros sospechosos vinculados al ataque.

Como parte de la operación de seguridad tras el tiroteo, la Policía Montada realizó inspecciones en casas y otras propiedades de la localidad con el propósito de descartar la existencia de más víctimas o posibles implicados. EFE reportó que las fuerzas policiales reiteraron que la principal hipótesis sostiene que el presunto atacante actuó en solitario, basándose en la información recopilada hasta el momento.

La escuela secundaria de Tumbler Ridge, centro del suceso, sirve como uno de los principales puntos de educación para la población local, cuya cifra ronda los 2.400 habitantes. El impacto del tiroteo ha movilizado a los equipos médicos de la región y al personal encargado de la atención psicológica para los familiares y testigos.

El comunicado de la Policía Montada enfatizó que las investigaciones permanecerán activas en la zona, con equipos forenses y policiales revisando cada detalle en el interior del colegio y las viviendas relacionadas con el caso. Según el medio EFE, las autoridades han puesto a disposición canales de comunicación para que familiares y vecinos puedan obtener información oficial y reportar cualquier dato relevante sobre lo sucedido.

El incidente de Tumbler Ridge se enmarca dentro de una serie de preocupaciones sobre la seguridad en instalaciones educativas en Canadá, aunque episodios de esta magnitud resultan poco frecuentes en el país. Las autoridades han reiterado su compromiso de esclarecer los motivos y las circunstancias exactas detrás del ataque, en tanto mantienen la vigilancia en todo el entorno de esta pequeña localidad de Columbia Británica, según concluyó la agencia EFE.