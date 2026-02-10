W2M refuerza su oferta para el segmento sénior con la nueva marca NewTravellers Sénior

World2Meet ha anunciado el lanzamiento de NewTravellers Sénior, su nueva marca especializada que concentrará la oferta privada dirigida al viajero sénior, mientras que Cibeles quedará enfocada en la comercialización de producto público, como los viajes de la Comunidad de Madrid para mayores de 55 años, y otras iniciativas institucionales.

Así, la nueva marca apuesta por productos diseñados específicamente para este tipo de perfil, con itinerarios equilibrados, servicios seleccionados y una organización orientada a facilitar la venta. Además, incorpora herramientas tecnológicas como una 'app' propia que mejora la experiencia del viajero desde el momento de la reserva.

En concreto, su oferta se organiza en tres categorías con recomendaciones adaptadas a las motivaciones y perfiles de cada viajero.

La primera de ellas es 'Desconectar', segmento centrado en islas y costas españolas, con servicios cuidados y ritmos pausados, que incluye salidas planificadas y cerradas y programas "a tu manera", con múltiples puntos de salida desde distintos lugares de España.

Por otro lado, para el viajero sénior que prefiere itinerarios completos y circuitos culturales, 'Conocer' ofrece circuitos de 4 a 8 días con excursiones incluidas, hoteles cuidadosamente seleccionados, transporte, régimen de pensión completa y guía acompañante. Esta categoría abarca circuitos nacionales, internacionales y cruceros.

Finalmente, para ocasiones especiales y grandes aventuras, 'Descubrir' representa una alternativa para aquellos con ganas de explorar destinos lejanos. Este segmento incluye una organización meticulosa que garantiza seguridad y confianza en el viaje, con guía acompañante, transporte organizado, visitas imprescindibles y alojamientos escogidos con esmero, siempre con régimen de pensión completa.

En el marco del lanzamiento de NewTravellers Sénior, W2M activa una promoción especial para agencias con un 7% de descuento en una selección de producto de la categoría 'Desconectar' para reservas realizadas hasta el 27 de febrero y viajes durante 2026.