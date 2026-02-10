Agencias

W2M refuerza su oferta para el segmento sénior con la nueva marca NewTravellers Sénior

Guardar

World2Meet ha anunciado el lanzamiento de NewTravellers Sénior, su nueva marca especializada que concentrará la oferta privada dirigida al viajero sénior, mientras que Cibeles quedará enfocada en la comercialización de producto público, como los viajes de la Comunidad de Madrid para mayores de 55 años, y otras iniciativas institucionales.

Así, la nueva marca apuesta por productos diseñados específicamente para este tipo de perfil, con itinerarios equilibrados, servicios seleccionados y una organización orientada a facilitar la venta. Además, incorpora herramientas tecnológicas como una 'app' propia que mejora la experiencia del viajero desde el momento de la reserva.

En concreto, su oferta se organiza en tres categorías con recomendaciones adaptadas a las motivaciones y perfiles de cada viajero.

La primera de ellas es 'Desconectar', segmento centrado en islas y costas españolas, con servicios cuidados y ritmos pausados, que incluye salidas planificadas y cerradas y programas "a tu manera", con múltiples puntos de salida desde distintos lugares de España.

Por otro lado, para el viajero sénior que prefiere itinerarios completos y circuitos culturales, 'Conocer' ofrece circuitos de 4 a 8 días con excursiones incluidas, hoteles cuidadosamente seleccionados, transporte, régimen de pensión completa y guía acompañante. Esta categoría abarca circuitos nacionales, internacionales y cruceros.

Finalmente, para ocasiones especiales y grandes aventuras, 'Descubrir' representa una alternativa para aquellos con ganas de explorar destinos lejanos. Este segmento incluye una organización meticulosa que garantiza seguridad y confianza en el viaje, con guía acompañante, transporte organizado, visitas imprescindibles y alojamientos escogidos con esmero, siempre con régimen de pensión completa.

En el marco del lanzamiento de NewTravellers Sénior, W2M activa una promoción especial para agencias con un 7% de descuento en una selección de producto de la categoría 'Desconectar' para reservas realizadas hasta el 27 de febrero y viajes durante 2026.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Estrella Galicia 0,0 se convierte en nueva Cerveza Oficial del equipo Atlassian Williams de Fórmula 1

El histórico acuerdo permitirá que la reconocida marca de cerveza forme parte del monoplaza, los uniformes y las instalaciones del equipo durante las pruebas en Baréin, además de estar presente en el calendario europeo y otras actividades promocionales

Estrella Galicia 0,0 se convierte

El trofeo de la Copa del Rey recorre los lugares emblemáticos de Valencia

Figuras del baloncesto español se dan cita en el nuevo recinto de la ciudad para disputar el esperado torneo nacional, que enfrentará a los ocho conjuntos más destacados del curso ante la afición local y miles de visitantes

El trofeo de la Copa

Europa notifica 7.655 casos sospechosos de sarampión en 2025, un 78% menos que el año anterior

De acuerdo con el informe del ECDC, más del 75 por ciento de las personas que contrajeron sarampión en 2025 no estaban inmunizadas, mientras que la mayoría de los contagios se registraron entre menores de cinco años y adolescentes

Infobae

Las tenistas españolas Jessica Bouzas y Cristina Bucsa caen en primera ronda del WTA 1000 de Qatar

La rusa Anna Kalinskaya venció de forma contundente a Jessica Bouzas, mientras que Dayana Yastremska eliminó a Cristina Bucsa en un duelo muy ajustado, dejando fuera a las representantes españolas en el torneo de Doha

Las tenistas españolas Jessica Bouzas

Gemma Camacho deja claro que su amistad especial con Cayetano Rivera "no se solapó" con la relación de Tamara Gorro

La periodista asegura que el vínculo que mantuvo con el torero fue siempre una relación libre, sin superponer etapas y dejando espacio para que ambos tomaran caminos distintos, reafirmando su apoyo ante el supuesto romance actual

Gemma Camacho deja claro que